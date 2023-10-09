https://ria.ru/20231009/tir-1901431803.html
Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе
Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе - РИА Новости, 09.10.2023
Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка, который... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:28
2023-10-09T10:28
2023-10-09T10:28
происшествия
россия
новокузнецк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка, который лишился глаза после похода в тир в Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, в тире Новокузнецкого парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку, было выявлено в ходе мониторинга СМИ. Ведомство уточняет, что инцидент произошел еще 22 июня, но известно о нем стало только сейчас. По данным СМИ, медицинская помощь пострадавшему врачами была оказана несвоевременно, и юноша потерял глаз. "По данному факту следственными органами… организовано проведение процессуальной проверки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Кемеровской области-Кузбассу А.С. Безукладникову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новокузнецк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе
СК проверит, как 17-летний житель Новокузнецка лишился глаза после похода в тир