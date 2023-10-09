https://ria.ru/20231009/tir-1901431803.html

Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе

Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе - РИА Новости, 09.10.2023

Подросток потерял глаз после похода в тир в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка, который... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:28

2023-10-09T10:28

2023-10-09T10:28

происшествия

россия

новокузнецк

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростка, который лишился глаза после похода в тир в Новокузнецке, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о том, в тире Новокузнецкого парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку, было выявлено в ходе мониторинга СМИ. Ведомство уточняет, что инцидент произошел еще 22 июня, но известно о нем стало только сейчас. По данным СМИ, медицинская помощь пострадавшему врачами была оказана несвоевременно, и юноша потерял глаз. "По данному факту следственными органами… организовано проведение процессуальной проверки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Кемеровской области-Кузбассу А.С. Безукладникову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html

россия

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, новокузнецк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область