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В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/terrorizm-1901426748.html
В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС
В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2023
В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "чистосердечным признанием в ядерном терроризме" заявление военной... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:00
2023-10-09T10:00
специальная военная операция на украине
сергей цеков
энергодар
запорожская аэс
кирилл буданов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "чистосердечным признанием в ядерном терроризме" заявление военной разведки Украины о предпринятых трех попытках захватить Запорожскую АЭС. Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненные признали в интервью местным СМИ, что украинский спецназ с начала СВО предпринял по меньшей мере три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, однако все они были отбиты российскими военнослужащими. "По своему не очень большому умишку так называемый начальник военной разведки Украины чистосердечно признался в ядерном терроризме, пытаясь трижды осуществить захват атомной станции, постав тем самым мир на грань ядерной катастрофы", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня только Россия способна гарантировать безопасность на ЗАЭС. "Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Это стратегический объект, который находится под ее охраной. Мы предпринимаем все возможные ответственные шаги, чтобы обеспечить нормальную работу АЭС и не допустить катастрофы", - заявил Цеков. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html
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сергей цеков, энергодар, запорожская аэс, кирилл буданов, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Цеков, Энергодар, Запорожская АЭС, Кирилл Буданов, Украина
В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС

Сенатор назвал заявление Киева по ЗАЭС признанием в ядерном терроризме

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "чистосердечным признанием в ядерном терроризме" заявление военной разведки Украины о предпринятых трех попытках захватить Запорожскую АЭС.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненные признали в интервью местным СМИ, что украинский спецназ с начала СВО предпринял по меньшей мере три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, однако все они были отбиты российскими военнослужащими.
"По своему не очень большому умишку так называемый начальник военной разведки Украины чистосердечно признался в ядерном терроризме, пытаясь трижды осуществить захват атомной станции, постав тем самым мир на грань ядерной катастрофы", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, сегодня только Россия способна гарантировать безопасность на ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
"Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Это стратегический объект, который находится под ее охраной. Мы предпринимаем все возможные ответственные шаги, чтобы обеспечить нормальную работу АЭС и не допустить катастрофы", - заявил Цеков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦековЭнергодарЗапорожская АЭСКирилл БудановУкраина
 
 
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