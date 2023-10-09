https://ria.ru/20231009/terrorizm-1901426748.html

В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС

В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2023

В Совфеде прокомментировали заявление ГУР Украины об атаках на ЗАЭС

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "чистосердечным признанием в ядерном терроризме" заявление военной... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:00

2023-10-09T10:00

2023-10-09T10:00

специальная военная операция на украине

сергей цеков

энергодар

запорожская аэс

кирилл буданов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "чистосердечным признанием в ядерном терроризме" заявление военной разведки Украины о предпринятых трех попытках захватить Запорожскую АЭС. Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненные признали в интервью местным СМИ, что украинский спецназ с начала СВО предпринял по меньшей мере три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, однако все они были отбиты российскими военнослужащими. "По своему не очень большому умишку так называемый начальник военной разведки Украины чистосердечно признался в ядерном терроризме, пытаясь трижды осуществить захват атомной станции, постав тем самым мир на грань ядерной катастрофы", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, сегодня только Россия способна гарантировать безопасность на ЗАЭС. "Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации. Это стратегический объект, который находится под ее охраной. Мы предпринимаем все возможные ответственные шаги, чтобы обеспечить нормальную работу АЭС и не допустить катастрофы", - заявил Цеков. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html

энергодар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей цеков, энергодар, запорожская аэс, кирилл буданов, украина