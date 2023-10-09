https://ria.ru/20231009/strelba-1901390526.html

В результате стрельбы на вечеринке в Пенсильвании погиб человек

В результате стрельбы на вечеринке в Пенсильвании погиб человек - РИА Новости, 09.10.2023

В результате стрельбы на вечеринке в Пенсильвании погиб человек

Один человек погиб, восемь пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Пенсильвания, сообщает местная полиция. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:35

2023-10-09T06:35

2023-10-09T06:35

пенсильвания

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Один человек погиб, восемь пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Пенсильвания, сообщает местная полиция. В пресс-релизе полицейского участка штата Пенсильвания сообщается, что девять человек получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте происшествия. Отмечается, что всем пострадавшим, включая погибшего, от 18 до 23 лет. Один из них, 18-летний мужчина, находится в критическом состоянии. Телеканал CNN сообщает, что стрельба произошла на вечеринке. Полиция проводит расследование происшествия.

https://ria.ru/20231004/strelba-1900566087.html

пенсильвания

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пенсильвания, в мире