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Почта Банк увеличил ставку по накопительному сейф-счету до 12% годовых - РИА Новости, 09.10.2023
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17:33 09.10.2023 (обновлено: 18:45 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/stavka-1901566828.html
Почта Банк увеличил ставку по накопительному сейф-счету до 12% годовых
Почта Банк увеличил ставку по накопительному сейф-счету до 12% годовых - РИА Новости, 09.10.2023
Почта Банк увеличил ставку по накопительному сейф-счету до 12% годовых
Клиенты АО "Почта Банк" теперь могут разместить средства на накопительном сейф-счете под 12% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:33
2023-10-09T18:45
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Клиенты АО "Почта Банк" теперь могут разместить средства на накопительном сейф-счете под 12% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Накопительный сейф-счет открывается на сумму от одной тысячи рублей. Проценты начисляются каждый месяц на минимальный остаток средств на счете. Базовая ставка по накопительному счету составляет 5% годовых, еще 5% добавятся для тех, кто откроет сейф-счет впервые, +2% добавятся - за покупки по любой карте банка от 10 тысяч рублей ежемесячно, говорится в сообщении. "Сейф-счет – это выигрышный инструмент для всех, кто хочет защитить и преумножить свои накопления, при этом имея деньги всегда "под рукой". Накопительные счета дают возможность получать проценты ежемесячно и при этом снимать деньги в любой удобный момент без потери выплаченных процентов. А оставшиеся на счете деньги продолжат работать и приносить доход. При этом доходность по нему сопоставима со ставкой по краткосрочному вкладу – до 12% годовых. Помимо этого, денежные средства, которые размещаются на накопительных счетах застрахованы государством, как и вклады", - отметил заместитель президента – цитирует пресс-служба слова председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.ㅤРекламаРекламодатель АО "ПОЧТА БАНК"erid: 4CQwVszH9pUmpcrCxTjАО "Почта Банк", ИНН 3232005484
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60
почта банк, новости компаний - экономика
Почта банк, Новости компаний - Экономика

Почта Банк увеличил ставку по накопительному сейф-счету до 12% годовых

© iStock.com / vorDaЖенщина использует ноутбук и смартфон для работы
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / vorDa
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Клиенты АО "Почта Банк" теперь могут разместить средства на накопительном сейф-счете под 12% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Накопительный сейф-счет открывается на сумму от одной тысячи рублей. Проценты начисляются каждый месяц на минимальный остаток средств на счете. Базовая ставка по накопительному счету составляет 5% годовых, еще 5% добавятся для тех, кто откроет сейф-счет впервые, +2% добавятся - за покупки по любой карте банка от 10 тысяч рублей ежемесячно, говорится в сообщении.
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"Сейф-счет – это выигрышный инструмент для всех, кто хочет защитить и преумножить свои накопления, при этом имея деньги всегда "под рукой". Накопительные счета дают возможность получать проценты ежемесячно и при этом снимать деньги в любой удобный момент без потери выплаченных процентов. А оставшиеся на счете деньги продолжат работать и приносить доход. При этом доходность по нему сопоставима со ставкой по краткосрочному вкладу – до 12% годовых. Помимо этого, денежные средства, которые размещаются на накопительных счетах застрахованы государством, как и вклады", - отметил заместитель президента – цитирует пресс-служба слова председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.
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erid: 4CQwVszH9pUmpcrCxTj
АО "Почта Банк", ИНН 3232005484
 
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