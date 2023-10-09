Рейтинг@Mail.ru
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ssha-1901458028.html
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны
США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:55
2023-10-09T11:55
россия
сша
китай
игорь кириллов
министерство обороны сша
войска рхбз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В соответствии со стратегией Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что Минобороны РФ располагает информацией о создании в США такой секретной стратегии. Открытая часть документа, по словам Кириллова, была опубликована 27 сентября. Она конкретизирует положения стратегии национальной обороны в сфере реагирования на угрозы национальной безопасности, связанные с применением оружия массового поражения, пояснил он. "По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов", - рассказал начальник войск РХБЗ. Он добавил, что Китай в этой американской стратегии определён как "нарастающий вызов". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил, а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире
Россия, США, Китай, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, В мире
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны

Минобороны: США в секретной стратегии по ОМП назвали Россию острой угрозой

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В соответствии со стратегией Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Кириллов на брифинге.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В США не дали информацию о лаборатории в Калифорнии, заявили в Минобороны
Вчера, 11:48
Он уточнил, что Минобороны РФ располагает информацией о создании в США такой секретной стратегии. Открытая часть документа, по словам Кириллова, была опубликована 27 сентября. Она конкретизирует положения стратегии национальной обороны в сфере реагирования на угрозы национальной безопасности, связанные с применением оружия массового поражения, пояснил он.
"По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов", - рассказал начальник войск РХБЗ.
Он добавил, что Китай в этой американской стратегии определён как "нарастающий вызов". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил, а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил Кириллов.
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
Вчера, 11:44
 
РоссияСШАКитайИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВойска РХБЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала