https://ria.ru/20231009/ssha-1901458028.html

США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны

США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023

США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны

США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:55

2023-10-09T11:55

2023-10-09T11:55

россия

сша

китай

игорь кириллов

министерство обороны сша

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В соответствии со стратегией Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что Минобороны РФ располагает информацией о создании в США такой секретной стратегии. Открытая часть документа, по словам Кириллова, была опубликована 27 сентября. Она конкретизирует положения стратегии национальной обороны в сфере реагирования на угрозы национальной безопасности, связанные с применением оружия массового поражения, пояснил он. "По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов", - рассказал начальник войск РХБЗ. Он добавил, что Китай в этой американской стратегии определён как "нарастающий вызов". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил, а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил Кириллов.

https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html

https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире