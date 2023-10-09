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США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны
США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:55
2023-10-09T11:55
2023-10-09T11:55
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сша
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в мире
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. США в своей секретной стратегии противодействия оружию массового поражения назвали Россию источником "острой угрозы", сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В соответствии со стратегией Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что Минобороны РФ располагает информацией о создании в США такой секретной стратегии. Открытая часть документа, по словам Кириллова, была опубликована 27 сентября. Она конкретизирует положения стратегии национальной обороны в сфере реагирования на угрозы национальной безопасности, связанные с применением оружия массового поражения, пояснил он. "По оценкам Пентагона, Российская Федерация, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов", - рассказал начальник войск РХБЗ. Он добавил, что Китай в этой американской стратегии определён как "нарастающий вызов". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил, а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20231009/laboratoriya-1901455733.html
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
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россия, сша, китай, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире
Россия, США, Китай, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, В мире
США назвали Россию источником острой угрозы, заявили в Минобороны
Минобороны: США в секретной стратегии по ОМП назвали Россию острой угрозой