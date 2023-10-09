https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html

Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России

Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2023

Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России

Вопросов к военно-биологической деятельности США и Украины становится все больше, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:40

2023-10-09T11:40

2023-10-09T11:40

сша

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вопросов к военно-биологической деятельности США и Украины становится все больше, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится все больше. С момента созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.) на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию. Мы продолжим анализ поступающих документов и будем вас информировать", - сказал он на брифинге. Статья 5 конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".

https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901452425.html

сша

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сша, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире