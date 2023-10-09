https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2023
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России
Вопросов к военно-биологической деятельности США и Украины становится все больше, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:40
2023-10-09T11:40
2023-10-09T11:40
сша
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вопросов к военно-биологической деятельности США и Украины становится все больше, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится все больше. С момента созыва российской стороной консультативного совещания по статье 5 КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.) на них так и не были получены ответы, которые могли бы урегулировать ситуацию. Мы продолжим анализ поступающих документов и будем вас информировать", - сказал он на брифинге. Статья 5 конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901452425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
США, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России
Минобороны: вопросов к военно-биологической деятельности США становится больше