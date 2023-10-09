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Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.10.2023
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14:47 09.10.2023 (обновлено: 14:51 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901518353.html
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.10.2023
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников
Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:47
2023-10-09T14:51
специальная военная операция на украине
технологии
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
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технологии, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Безопасность
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО России уничтожила за сутки 14 беспилотников ВСУ и снаряд HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
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