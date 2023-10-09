https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901518353.html
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.10.2023
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников
Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:47
2023-10-09T14:47
2023-10-09T14:51
специальная военная операция на украине
технологии
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d366a65a5e3886ab897f7f3879dfa1c.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888688844_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_26b6d7084da79d85e199d6781c7d2a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Безопасность
Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО России уничтожила за сутки 14 беспилотников ВСУ и снаряд HIMARS
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.
"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты