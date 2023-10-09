https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901518353.html

Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.10.2023

Российская ПВО уничтожила за сутки 14 украинских беспилотников

Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:47

2023-10-09T14:47

2023-10-09T14:51

специальная военная операция на украине

технологии

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили в течение последних суток 14 украинских беспилотников и перехватили снаряд HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, безопасность