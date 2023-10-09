https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901515882.html
Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.10.2023
Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и нанесли огневое поражение противнику, общие потери Киева составили до 200... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:40
2023-10-09T14:40
2023-10-09T14:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и нанесли огневое поражение противнику, общие потери Киева составили до 200 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
https://ria.ru/20231009/ataki-1901512800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 200 военных ВСУ на Южнодонецком направлении