https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901515882.html

Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.10.2023

Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и нанесли огневое поражение противнику, общие потери Киева составили до 200... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:40

2023-10-09T14:40

2023-10-09T14:42

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в минувшие сутки отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении и нанесли огневое поражение противнику, общие потери Киева составили до 200 военных, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

https://ria.ru/20231009/ataki-1901512800.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область