https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901515729.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.10.2023
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:40
2023-10-09T14:40
2023-10-09T15:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
чернигов
украина
в мире
черниговская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Также российские бойцы нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР, а также Кузьмино в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:При контрбатарейной борьбе также удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов в районе Вербового.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
https://ria.ru/20231009/udar-1901399144.html
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, чернигов, украина, в мире, черниговская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Чернигов, Украина, В мире, Черниговская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило
Минобороны.
«
"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — говорится в сводке.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в ДНР
. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки
и Андреевки.
Потери противника составили:
- до 140 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
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Группировка войск "Восток" отразила атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области
. Также российские бойцы нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Старомайорского
в ДНР.
Потери противника составили:
- до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;
- боевая машина пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Червоной Дибровы в ЛНР
. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР, а также Кузьмино в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе также удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- гаубицы Д-20 и Д-30.
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Группировка войск "Запад" отразила пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области
, а также Макеевки
в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 170 военнослужащих;
- четыре пикапа;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов в районе Вербового.
Потери противника составили:
- более 15 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица Д-30.
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Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в зоне спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине