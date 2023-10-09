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Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 09.10.2023 (обновлено: 15:43 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901515729.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.10.2023
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области
Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:40
2023-10-09T15:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
чернигов
украина
в мире
черниговская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны.&quot;В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ&quot;, — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Также российские бойцы нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР, а также Кузьмино в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:При контрбатарейной борьбе также удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов в районе Вербового.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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россия, вооруженные силы украины, чернигов, украина, в мире, черниговская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Чернигов, Украина, В мире, Черниговская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Минобороны сообщило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские военные ведут огонь по позициям ВСУ
Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны.
«

"В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — говорится в сводке.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.
Потери противника составили:
  • до 140 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Также российские бойцы нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • боевая машина пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-20.
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6 октября, 08:00

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР, а также Кузьмино в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 45 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе также удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
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Вчера, 09:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 170 военнослужащих;
  • четыре пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Вчера, 13:31

Запорожское направление

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов в районе Вербового.
Потери противника составили:
  • более 15 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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Вчера, 15:20

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30.
В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в зоне спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧерниговУкраинаВ миреЧерниговская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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