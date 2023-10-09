https://ria.ru/20231009/spetsoperatsiya-1901515729.html

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 09.10.2023

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:40

2023-10-09T14:40

2023-10-09T15:43

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по украинскому складу боеприпасов в Черниговской области, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", — говорится в сводке.Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Также российские бойцы нанесли огневое поражение украинским подразделениям возле Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Торского и Григоровки в ДНР, а также Кузьмино в Луганской Народной Республике.Потери противника составили:При контрбатарейной борьбе также удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Синьковки и Орлянского в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов в районе Вербового.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:В свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили снаряд РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 беспилотников в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

https://ria.ru/20231009/udar-1901399144.html

https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, чернигов, украина, в мире, черниговская область, донецкая народная республика, луганская народная республика