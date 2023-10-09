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Хабаровский край выразил готовность расширять сотрудничество с Монголией - РИА Новости, 09.10.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
06:30 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/sotrudnichestvo-1901390332.html
Хабаровский край выразил готовность расширять сотрудничество с Монголией
Хабаровский край выразил готовность расширять сотрудничество с Монголией - РИА Новости, 09.10.2023
Хабаровский край выразил готовность расширять сотрудничество с Монголией
Хабаровский край готов расширять прямые контакты между представителями деловых кругов и гуманитарные связи с Монголией, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:30
2023-10-09T06:30
хабаровский край
монголия
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
экономика
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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Хабаровский край готов расширять прямые контакты между представителями деловых кругов и гуманитарные связи с Монголией, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Провел встречу с генеральным консулом Монголии в городе Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн. Обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Хабаровского края и Монголии!.. Мы готовы расширять прямые контакты между представителями деловых кругов и гуманитарные связи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, он пригласил на Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" оркестр училища при университете обороны Монголии, а также государственный ансамбль "Улан-Батор". А монгольских боксеров и других спортсменов – стать участниками соревнований, которые проводятся в регионе: монгольские боксеры успешно выступают на турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, только в 2022 году завоевав шесть медалей на хабаровской земле. В ходе состоявшейся деловой беседы генконсул Монголии в Улан-Удэ вручила губернатору копию консульского патента как знака начала ее дипломатической миссии в России и отдельно в крае. Дегтярев отметил, что сегодня между странами главенствует принцип паритетности, экономической целесообразности и взаимной пользы. При этом паритетными направлениями в развитии партнерства стали сельское хозяйство, транспорт, логистика, производство стройматериалов, туристическая индустрия, наука и образование. "Хабаровский край – это опорный регион востока России. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Монголией. Наша экономика многопрофильна и сбалансирована. Субъект богат полезными ископаемыми, в то же время на высоком уровне и инженерные компетенции: авиа- и судостроение, энергомашиностроение. Хабаровск – транспортно-логистический центр: по нашей территории проходит Транссиб, БАМ, магистральные нефте- и газопроводы, на севере развивается Тихоокеанская железная дорога", - рассказал глава региона генконсулу. Как акцентировал внимание Нямцэрэн губернатор, существенные объемы груза пошли на Восток. Грузопоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%. Развивается экономика края, увеличиваются капиталовложения. Только за семь месяцев этого года прирост к данным 2022 года составил 47%. "Инвесторы вкладывают средства, экономика растет. У нас большой потенциал, мы готовы к сотрудничеству и прямым контактам между представителями деловых кругов, готовы принимать бизнес-миссии Монголии и отправлять свои, вести b2b-переговоры", - подчеркнул глава региона. Правительство региона уточняет, что генконсул поддержала предложения губернатора края. "Границы наших стран простираются на тысячи километров, а сотрудничество имеет давнюю историю. Сегодня отношения между Российской Федерацией и Монголией на высоком уровне, стабильно развивается межрегиональное и межведомственное взаимодействие. Отмечу важность Хабаровского края в укреплении двустороннего стратегического партнерства между Монголией и Россией. Наше правительство заинтересовано в развитии торгово-экономических отношений в соответствии с политикой нового возрождения Монголии", - процитировало правительство края Дэмбэрэл Нямцэрэн по итогу встречи.
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монголия, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, экономика
Хабаровский край, Монголия, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев, Экономика
Хабаровский край выразил готовность расширять сотрудничество с Монголией

Губернатор Дегтярев: Хабаровский край готов расширять сотрудничество с Монголией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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ХАБАРОВСК, 9 окт - РИА Новости. Хабаровский край готов расширять прямые контакты между представителями деловых кругов и гуманитарные связи с Монголией, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Провел встречу с генеральным консулом Монголии в городе Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн. Обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества Хабаровского края и Монголии!.. Мы готовы расширять прямые контакты между представителями деловых кругов и гуманитарные связи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, он пригласил на Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" оркестр училища при университете обороны Монголии, а также государственный ансамбль "Улан-Батор". А монгольских боксеров и других спортсменов – стать участниками соревнований, которые проводятся в регионе: монгольские боксеры успешно выступают на турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, только в 2022 году завоевав шесть медалей на хабаровской земле.
В ходе состоявшейся деловой беседы генконсул Монголии в Улан-Удэ вручила губернатору копию консульского патента как знака начала ее дипломатической миссии в России и отдельно в крае.
Дегтярев отметил, что сегодня между странами главенствует принцип паритетности, экономической целесообразности и взаимной пользы. При этом паритетными направлениями в развитии партнерства стали сельское хозяйство, транспорт, логистика, производство стройматериалов, туристическая индустрия, наука и образование.
"Хабаровский край – это опорный регион востока России. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Монголией. Наша экономика многопрофильна и сбалансирована. Субъект богат полезными ископаемыми, в то же время на высоком уровне и инженерные компетенции: авиа- и судостроение, энергомашиностроение. Хабаровск – транспортно-логистический центр: по нашей территории проходит Транссиб, БАМ, магистральные нефте- и газопроводы, на севере развивается Тихоокеанская железная дорога", - рассказал глава региона генконсулу.
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Как акцентировал внимание Нямцэрэн губернатор, существенные объемы груза пошли на Восток. Грузопоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%. Развивается экономика края, увеличиваются капиталовложения. Только за семь месяцев этого года прирост к данным 2022 года составил 47%.
"Инвесторы вкладывают средства, экономика растет. У нас большой потенциал, мы готовы к сотрудничеству и прямым контактам между представителями деловых кругов, готовы принимать бизнес-миссии Монголии и отправлять свои, вести b2b-переговоры", - подчеркнул глава региона.
Правительство региона уточняет, что генконсул поддержала предложения губернатора края. "Границы наших стран простираются на тысячи километров, а сотрудничество имеет давнюю историю. Сегодня отношения между Российской Федерацией и Монголией на высоком уровне, стабильно развивается межрегиональное и межведомственное взаимодействие. Отмечу важность Хабаровского края в укреплении двустороннего стратегического партнерства между Монголией и Россией. Наше правительство заинтересовано в развитии торгово-экономических отношений в соответствии с политикой нового возрождения Монголии", - процитировало правительство края Дэмбэрэл Нямцэрэн по итогу встречи.
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