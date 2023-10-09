https://ria.ru/20231009/simonyan-1901382921.html

Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"

Симоньян оценила речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 09.10.2023

Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на "Валдае", заявила, что это РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T02:45

2023-10-09T02:45

2023-10-09T02:46

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на "Валдае", заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них - открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "По поводу "Валдая", я там действительно была, и я была очень рада, мы столько обсуждали это весь вечер потом все вместе, в какой форме был на этом "Валдае" наш президент. Просто поразительно, три с половиной, если не четыре часа, такого очень серьезного разговора. Причем разговора неподготовленного, я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали - ред.), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов. Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, (за которое) любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Симоньян заявила, что Соловьев справедливо отметил, что мир сошел с ума, президент России в своей речи "отметил те точки, в отношении которых он (мир - ред.) сошел с ума". "Он говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря, потому что он же был, и он же есть, нас как раз, Россию, страны света империализма, придумавшие империализм, ставшие такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями, нас обвиняют в этом. Они считают, наше СВО - это проявление нашего империализма, они считают то, что мы вернули Крым - это проявление нашего империализма", - отметила Симоньян.

https://ria.ru/20231008/putin-1901311051.html

https://ria.ru/20230909/ultimatum-1895125579.html

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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, россия