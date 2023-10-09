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Симоньян оценила речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 09.10.2023
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02:45 09.10.2023 (обновлено: 02:46 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/simonyan-1901382921.html
Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"
Симоньян оценила речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 09.10.2023
Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на "Валдае", заявила, что это РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:45
2023-10-09T02:46
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на "Валдае", заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них - открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "По поводу "Валдая", я там действительно была, и я была очень рада, мы столько обсуждали это весь вечер потом все вместе, в какой форме был на этом "Валдае" наш президент. Просто поразительно, три с половиной, если не четыре часа, такого очень серьезного разговора. Причем разговора неподготовленного, я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали - ред.), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов. Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, (за которое) любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Симоньян заявила, что Соловьев справедливо отметил, что мир сошел с ума, президент России в своей речи "отметил те точки, в отношении которых он (мир - ред.) сошел с ума". "Он говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря, потому что он же был, и он же есть, нас как раз, Россию, страны света империализма, придумавшие империализм, ставшие такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями, нас обвиняют в этом. Они считают, наше СВО - это проявление нашего империализма, они считают то, что мы вернули Крым - это проявление нашего империализма", - отметила Симоньян.
https://ria.ru/20231008/putin-1901311051.html
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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, россия
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Россия
Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"

Симоньян назвала речь Путина на "Валдае" потрясающим анализом ситуации в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на "Валдае", заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире.
На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них - открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
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"По поводу "Валдая", я там действительно была, и я была очень рада, мы столько обсуждали это весь вечер потом все вместе, в какой форме был на этом "Валдае" наш президент. Просто поразительно, три с половиной, если не четыре часа, такого очень серьезного разговора. Причем разговора неподготовленного, я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали - ред.), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов. Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, (за которое) любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Симоньян заявила, что Соловьев справедливо отметил, что мир сошел с ума, президент России в своей речи "отметил те точки, в отношении которых он (мир - ред.) сошел с ума".
"Он говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря, потому что он же был, и он же есть, нас как раз, Россию, страны света империализма, придумавшие империализм, ставшие такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями, нас обвиняют в этом. Они считают, наше СВО - это проявление нашего империализма, они считают то, что мы вернули Крым - это проявление нашего империализма", - отметила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Маргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинРоссия
 
 
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