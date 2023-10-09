Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки
Лавров: развивающиеся страны "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом
Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран прекращение черноморской инициативы из-за того, что российская часть вообще не выполнялась, не оказало", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.
По его словам, все российские партнеры "не в накладе", все планы по поставкам российских удобрений и зерна выполняются и будут выполнены вовремя.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.