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Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 09.10.2023
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16:15 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html
Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки
Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки
Прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:15
2023-10-09T16:15
экономика
россия
турция
украина
сергей лавров
ахмед абу аль-гейт
оон
лига арабских государств
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран прекращение черноморской инициативы из-за того, что российская часть вообще не выполнялась, не оказало", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. По его словам, все российские партнеры "не в накладе", все планы по поставкам российских удобрений и зерна выполняются и будут выполнены вовремя. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://ria.ru/20231006/zerno-1901024036.html
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экономика, россия, турция, украина, сергей лавров, ахмед абу аль-гейт, оон, лига арабских государств
Экономика, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Ахмед Абу аль-Гейт, ООН, Лига арабских государств
Лавров: партнеры России "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки

Лавров: развивающиеся страны "не в накладе" из-за прекращения зерновой сделки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом
Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прекращение действия зерновой сделки никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран не оказало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран прекращение черноморской инициативы из-за того, что российская часть вообще не выполнялась, не оказало", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.
По его словам, все российские партнеры "не в накладе", все планы по поставкам российских удобрений и зерна выполняются и будут выполнены вовремя.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
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Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
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