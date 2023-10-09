Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию
Саратовский суд приговорил к 12 годам местного жителя по обвинению в диверсии
© Саратовский областной суд/TelegramЖитель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия"
Житель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия"
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в диверсии из-за поджога релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщается в Telegram-канале суда.
Ранее полиция сообщала о задержании двоих подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров на перегоне Зоринский - Трофимовский-2 Ленинского района Саратова Приволжской железной дороги, впоследствии неоднократно судимого 55-летнего мужчину и его 42-летнего подельника арестовали.
По данным суда, не позднее 15 марта Алексей Кочетков, неудовлетворенный своим материальным положением, вступил в переписку в Telegram с неизвестным, который за 10 тысяч рублей предложил поджечь релейные шкафы.
"Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, признал Кочеткова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих семи лет - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Получив инструкции и географические координаты участков местности, на которых расположены релейные шкафы, Кочетков 16 марта "вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа автоматической блокировки перегона Зоринский - Трофимовский-2, облил их бензином, после чего с помощью газовой горелки и баллона совершил поджог". Сделал он это "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", установил суд.
Уточняется, что суд также взыскал с Кочеткова почти 75 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД" в счет возмещения материального ущерба, 20 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления, в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.