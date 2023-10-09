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Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию - РИА Новости, 09.10.2023
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17:28 09.10.2023 (обновлено: 17:51 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию
Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию - РИА Новости, 09.10.2023
Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию
Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в диверсии из-за поджога релейных шкафов, в которых размещается... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:28
2023-10-09T17:51
происшествия
саратов
ленинский район
россия
приволжская железная дорога
саратовский областной суд
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в диверсии из-за поджога релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщается в Telegram-канале суда. Ранее полиция сообщала о задержании двоих подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров на перегоне Зоринский - Трофимовский-2 Ленинского района Саратова Приволжской железной дороги, впоследствии неоднократно судимого 55-летнего мужчину и его 42-летнего подельника арестовали. По данным суда, не позднее 15 марта Алексей Кочетков, неудовлетворенный своим материальным положением, вступил в переписку в Telegram с неизвестным, который за 10 тысяч рублей предложил поджечь релейные шкафы. "Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, признал Кочеткова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих семи лет - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Получив инструкции и географические координаты участков местности, на которых расположены релейные шкафы, Кочетков 16 марта "вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа автоматической блокировки перегона Зоринский - Трофимовский-2, облил их бензином, после чего с помощью газовой горелки и баллона совершил поджог". Сделал он это "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", установил суд. Уточняется, что суд также взыскал с Кочеткова почти 75 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД" в счет возмещения материального ущерба, 20 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления, в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html
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происшествия, саратов, ленинский район, россия, приволжская железная дорога, саратовский областной суд
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия, Приволжская железная дорога, Саратовский областной суд
Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию

Саратовский суд приговорил к 12 годам местного жителя по обвинению в диверсии

© Саратовский областной суд/TelegramЖитель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия"
Житель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ Диверсия
© Саратовский областной суд/Telegram
Житель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия"
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в диверсии из-за поджога релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги, сообщается в Telegram-канале суда.
Ранее полиция сообщала о задержании двоих подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров на перегоне Зоринский - Трофимовский-2 Ленинского района Саратова Приволжской железной дороги, впоследствии неоднократно судимого 55-летнего мужчину и его 42-летнего подельника арестовали.
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По данным суда, не позднее 15 марта Алексей Кочетков, неудовлетворенный своим материальным положением, вступил в переписку в Telegram с неизвестным, который за 10 тысяч рублей предложил поджечь релейные шкафы.
"Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, признал Кочеткова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих семи лет - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Получив инструкции и географические координаты участков местности, на которых расположены релейные шкафы, Кочетков 16 марта "вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа автоматической блокировки перегона Зоринский - Трофимовский-2, облил их бензином, после чего с помощью газовой горелки и баллона совершил поджог". Сделал он это "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ", установил суд.
Уточняется, что суд также взыскал с Кочеткова почти 75 тысяч рублей в пользу ОАО "РЖД" в счет возмещения материального ущерба, 20 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления, в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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