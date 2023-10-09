https://ria.ru/20231009/samozanyatye-1901560407.html

Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбуржья с 2020 года

Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбуржья с 2020 года - РИА Новости, 09.10.2023

Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбуржья с 2020 года

Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбургской области со времени введения в 2020 году специального режима "Налог на профессиональный доход",... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:08

2023-10-09T17:08

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбургской области со времени введения в 2020 году специального режима "Налог на профессиональный доход", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в своем телеграм-канале. Поступления в бюджет региона за этот период составили более 520 миллионов рублей. "Специальный режим налогообложения предусматривает низкую налоговую нагрузку – 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% от доходов, полученных от ИП и организаций. Самозанятые не сдают декларации в налоговые органы, не приобретают контрольно-кассовую технику. Все это значительно упрощает работу, сокращает расходы на организацию и текущую поддержку своего дела. В связи с этим налог на профессиональный доход становится все более востребованной формой легализации микробизнеса", - отметил губернатор области Денис Паслер. В настоящее время налог на профессиональный доход платят 82 тысячи оренбуржцев. Они оказывают косметические, юридические и бухгалтерские услуги, проводят фото- и видеосъемку, организуют праздники и массовые мероприятия, занимаются ремонтом и техобслуживанием, перевозят пассажиров и грузы. Также распространенным видом деятельности являются разработка программного обеспечения, сайтов и прочие услуги в сфере IT, строительные и ремонтные работы, производство собственной продукции для продажи. Потребителям услуг и покупателям товаров выписано 18 миллионов чеков. Самозанятые пользуются федеральными и региональными мерами поддержки. По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Оренбуржье этим гражданам доступны: социальный контракт до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса (с начала года уже заключено более 570 контрактов), микрозаймы по льготной ставке от 3% (выдано льготных кредитов на четыре миллиона рублей). Доступны также услуги центра "Мой бизнес". Консалтингом и образовательными ресурсами воспользовались более 650 плательщиков налога на профессиональный доход. В сентябре состоялся отбор получателей рекламной поддержки – одобрено 86 заявок на 1,9 млн рублей. Самозанятые участвуют в форма-маркетах и фестивалях, где каждый может представить и реализовать свою продукцию.

https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер