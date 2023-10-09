https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html
"Ростех" поставил в войска беспроводные устройства громкоговорящей связи
"Ростех" поставил в войска беспроводные устройства громкоговорящей связи - РИА Новости, 09.10.2023
"Ростех" поставил в войска беспроводные устройства громкоговорящей связи
"Ростех" поставил в войска акустическое оборудование для работы в экстремальных условиях, сообщили в понедельник в госкорпорации. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:08
2023-10-09T08:08
2023-10-09T08:08
безопасность
ростех
тульский завод "октава"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Ростех" поставил в войска акустическое оборудование для работы в экстремальных условиях, сообщили в понедельник в госкорпорации. "Тульский завод Октава" холдинга "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства", - рассказали в корпорации. УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию оборудование может, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока. Разработка может быть использована в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовом транспорте и транспорте обеспечения в составе вооруженных сил, а также и в гражданских целях для обеспечения беспроводной связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером и так далее. Устройство может функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: при сильных акустических шумах (до 120 дБ) и электрических помехах, при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С, а также под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений в окружающей среде. Как рассказал генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко, УГС работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа устройства составляет не менее 15 тыссяч часов.
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, тульский завод "октава"
Безопасность, Ростех, Тульский завод "Октава"
"Ростех" поставил в войска беспроводные устройства громкоговорящей связи
"Ростех" поставил в войска акустическое оборудование для экстремальных условий
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
"Ростех" поставил в войска акустическое оборудование для работы в экстремальных условиях, сообщили в понедельник в госкорпорации
.
"Тульский завод Октава
" холдинга "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование обеспечивает качественный прием и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях, и незаменимо в работе сотрудников подразделений специального назначения. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства", - рассказали в корпорации.
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УГС-1 представляет собой портативное беспроводное приемо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию оборудование может, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.
Разработка может быть использована в составе аппаратуры мониторинга и контроля, для обеспечения связи в грузовом транспорте и транспорте обеспечения в составе вооруженных сил, а также и в гражданских целях для обеспечения беспроводной связи водителей пассажирского транспорта с диспетчером и так далее.
Устройство может функционировать в закрытых зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: при сильных акустических шумах (до 120 дБ) и электрических помехах, при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С, а также под воздействием осадков, запыленности и агрессивных химических соединений в окружающей среде.
Как рассказал генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко, УГС работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа устройства составляет не менее 15 тыссяч часов.
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