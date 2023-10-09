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Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры - РИА Новости, 09.10.2023
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06:17 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/roskachestvo-1901389677.html
Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры
Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры - РИА Новости, 09.10.2023
Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры
Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:17
2023-10-09T06:17
максим протасов
роскачество
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. "К приближающимся новогодним праздникам нами будет проведено исследование красной икры. Мы широко проверим, опять же с точки зрения сезонного пика потребления, рыбные консервы", - анонсировал он. Протасов также подчеркнул, что Роскачество продолжает исследовать детские игрушки. "С учетом роста количества игрушек, связанных с фильмом "Барби", вышедшим на экраны, мы проведем также исследование этих кукол, которые сейчас достаточно активно продаются в российских торговых сетях", - добавил он. При этом Протасов заметил, что "молочка" в РФ "мощно рванула с точки зрения качества продукции". По его словам, это показывает, что практически ежемесячные исследования разных категорий молочных продуктов, которые проводятся организацией, дают результат. Однако Протасов подчеркнул, что Роскачество пока не устраивают темпы повышения качества продукции легкой промышленности. "Мы видим и подмену видов ткани в готовой продукции, и с качественными характеристиками, в том числе с воздухопроницаемостью", - заключил он.
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максим протасов, роскачество, россия
Максим Протасов, Роскачество, Россия
Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры

Роскачество перед Новым годом проведет проверки кукол Барби, икры и консервов

© AP Photo / Mark LennihanКукла Барби
Кукла Барби - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Кукла Барби. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.
«
"К приближающимся новогодним праздникам нами будет проведено исследование красной икры. Мы широко проверим, опять же с точки зрения сезонного пика потребления, рыбные консервы", - анонсировал он.
Протасов также подчеркнул, что Роскачество продолжает исследовать детские игрушки. "С учетом роста количества игрушек, связанных с фильмом "Барби", вышедшим на экраны, мы проведем также исследование этих кукол, которые сейчас достаточно активно продаются в российских торговых сетях", - добавил он.
При этом Протасов заметил, что "молочка" в РФ "мощно рванула с точки зрения качества продукции". По его словам, это показывает, что практически ежемесячные исследования разных категорий молочных продуктов, которые проводятся организацией, дают результат.
Однако Протасов подчеркнул, что Роскачество пока не устраивают темпы повышения качества продукции легкой промышленности. "Мы видим и подмену видов ткани в готовой продукции, и с качественными характеристиками, в том числе с воздухопроницаемостью", - заключил он.
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Максим ПротасовРоскачествоРоссия
 
 
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