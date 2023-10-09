https://ria.ru/20231009/roskachestvo-1901389677.html

Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры

Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры - РИА Новости, 09.10.2023

Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры

Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:17

2023-10-09T06:17

2023-10-09T06:17

максим протасов

роскачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115542/43/1155424359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_48fc8ee5dbe43755b5136a1187220c04.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. "К приближающимся новогодним праздникам нами будет проведено исследование красной икры. Мы широко проверим, опять же с точки зрения сезонного пика потребления, рыбные консервы", - анонсировал он. Протасов также подчеркнул, что Роскачество продолжает исследовать детские игрушки. "С учетом роста количества игрушек, связанных с фильмом "Барби", вышедшим на экраны, мы проведем также исследование этих кукол, которые сейчас достаточно активно продаются в российских торговых сетях", - добавил он. При этом Протасов заметил, что "молочка" в РФ "мощно рванула с точки зрения качества продукции". По его словам, это показывает, что практически ежемесячные исследования разных категорий молочных продуктов, которые проводятся организацией, дают результат. Однако Протасов подчеркнул, что Роскачество пока не устраивают темпы повышения качества продукции легкой промышленности. "Мы видим и подмену видов ткани в готовой продукции, и с качественными характеристиками, в том числе с воздухопроницаемостью", - заключил он.

https://ria.ru/20230906/vozvrat-1894434028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим протасов, роскачество, россия