https://ria.ru/20231009/reyting-1901590278.html

Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России"

Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2023

Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России"

Региональный экспортный рейтинг представят на сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:49

2023-10-09T18:49

2023-10-09T19:11

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

азия

африка

манеж

форум "сделано в россии"

экономика

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Региональный экспортный рейтинг представят на сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."В 2023 году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть модели и ориентиры, на которые они опирались в предыдущие годы. Сегодня внешнеэкономическая деятельность формируется за счет появления новых мест силы внутри страны. Регионы становятся все более активными субъектами ВЭД, они увеличивают как количество экспортно ориентированных компаний, так и качество их продукции. На сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России" будет представлен региональный экспортный рейтинг и обозначены точки роста для развития экспортного потенциала", - сообщает центр."Россия способна удовлетворить спрос растущих рынков Азии, Африки и Ближнего Востока по самым разным направлением. В том числе - с учетом социокультурного контекста. Мы углубляем партнерство с исламскими странами и, как многонациональная и многоконфессиональная страна, отвечаем запросу в том числе на халяльную продукцию", - отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.Участники сессии вместе с губернаторами российских регионов обсудят: как работа под брендом "Сделано в России" влияет на развитие местных компаний и территорий; унификацию региональных порталов между собой и ресурсами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в части экспортной деятельности; как происходит процесс выстраивания новой архитектуры сотрудничества как с традиционными и уже знакомыми рынками, так и с новыми игроками; как регионы вовлечены в становление устойчивой инфраструктуры для реализации ВЭД; как трансформируются программы господдержки; лучшие региональные практики сопровождения экспортной деятельности.Сессия "Новая сила регионов" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Зарегистрироваться для участия можно на сайте форума.

https://ria.ru/20231009/eksport-1901500097.html

россия

азия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, азия, африка, манеж, форум "сделано в россии", экономика