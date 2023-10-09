https://ria.ru/20231009/reyting-1901590278.html
Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России"
Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2023
Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России"
Региональный экспортный рейтинг представят на сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:49
2023-10-09T18:49
2023-10-09T19:11
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
азия
африка
манеж
форум "сделано в россии"
экономика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Региональный экспортный рейтинг представят на сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."В 2023 году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть модели и ориентиры, на которые они опирались в предыдущие годы. Сегодня внешнеэкономическая деятельность формируется за счет появления новых мест силы внутри страны. Регионы становятся все более активными субъектами ВЭД, они увеличивают как количество экспортно ориентированных компаний, так и качество их продукции. На сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России" будет представлен региональный экспортный рейтинг и обозначены точки роста для развития экспортного потенциала", - сообщает центр."Россия способна удовлетворить спрос растущих рынков Азии, Африки и Ближнего Востока по самым разным направлением. В том числе - с учетом социокультурного контекста. Мы углубляем партнерство с исламскими странами и, как многонациональная и многоконфессиональная страна, отвечаем запросу в том числе на халяльную продукцию", - отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.Участники сессии вместе с губернаторами российских регионов обсудят: как работа под брендом "Сделано в России" влияет на развитие местных компаний и территорий; унификацию региональных порталов между собой и ресурсами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в части экспортной деятельности; как происходит процесс выстраивания новой архитектуры сотрудничества как с традиционными и уже знакомыми рынками, так и с новыми игроками; как регионы вовлечены в становление устойчивой инфраструктуры для реализации ВЭД; как трансформируются программы господдержки; лучшие региональные практики сопровождения экспортной деятельности.Сессия "Новая сила регионов" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Зарегистрироваться для участия можно на сайте форума.
https://ria.ru/20231009/eksport-1901500097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, азия, африка, манеж, форум "сделано в россии", экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Азия, Африка, Манеж, Форум "Сделано в России", Экономика
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Региональный экспортный рейтинг представят на сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"В 2023 году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, заставившими бизнес и государство решительно пересмотреть модели и ориентиры, на которые они опирались в предыдущие годы. Сегодня внешнеэкономическая деятельность формируется за счет появления новых мест силы внутри страны. Регионы становятся все более активными субъектами ВЭД, они увеличивают как количество экспортно ориентированных компаний, так и качество их продукции. На сессии "Новая сила регионов" Международного форума "Сделано в России" будет представлен региональный экспортный рейтинг и обозначены точки роста для развития экспортного потенциала", - сообщает центр.
"Россия способна удовлетворить спрос растущих рынков Азии
, Африки
и Ближнего Востока
по самым разным направлением. В том числе - с учетом социокультурного контекста. Мы углубляем партнерство с исламскими странами и, как многонациональная и многоконфессиональная страна, отвечаем запросу в том числе на халяльную продукцию", - отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Экспортный рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.
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Участники сессии вместе с губернаторами российских регионов обсудят: как работа под брендом "Сделано в России" влияет на развитие местных компаний и территорий; унификацию региональных порталов между собой и ресурсами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в части экспортной деятельности; как происходит процесс выстраивания новой архитектуры сотрудничества как с традиционными и уже знакомыми рынками, так и с новыми игроками; как регионы вовлечены в становление устойчивой инфраструктуры для реализации ВЭД; как трансформируются программы господдержки; лучшие региональные практики сопровождения экспортной деятельности.
Сессия "Новая сила регионов" состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в МВО "Манеж
" по адресу: Манежная площадь, д. 1.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Зарегистрироваться для участия можно на сайте форума.