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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск - РИА Новости, 09.10.2023
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск - РИА Новости, 09.10.2023
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы (Шереметьево) в Якутск. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:56
2023-10-09T10:56
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МОСКВА, 9 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы (Шереметьево) в Якутск. Рейсы в столицу Якутии будут выполняться, начиная с 13 октября три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелёты — по понедельникам, пятницам и субботам. С 29 октября частота полетов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы (для рейсов Москва — Якутск) и воскресенья (для обратных рейсов). Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Полеты по данному направлению были приостановлены из-за реконструкции. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы (Шереметьево) в Якутск.
Рейсы в столицу Якутии будут выполняться, начиная с 13 октября три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелёты — по понедельникам, пятницам и субботам.
С 29 октября частота полетов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы (для рейсов Москва — Якутск) и воскресенья (для обратных рейсов). Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.
Полеты по данному направлению были приостановлены из-за реконструкции.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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