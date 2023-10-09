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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск - РИА Новости, 09.10.2023

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Якутск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы (Шереметьево) в Якутск. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:56

2023-10-09T10:56

2023-10-09T10:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 9 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы (Шереметьево) в Якутск. Рейсы в столицу Якутии будут выполняться, начиная с 13 октября три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные перелёты — по понедельникам, пятницам и субботам. С 29 октября частота полетов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы (для рейсов Москва — Якутск) и воскресенья (для обратных рейсов). Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Полеты по данному направлению были приостановлены из-за реконструкции. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы