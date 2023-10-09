https://ria.ru/20231009/rabotino-1901481759.html
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 09.10.2023
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Две новых атаки украинских войск отбито в районе села Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:53
2023-10-09T12:53
2023-10-09T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Две новых атаки украинских войск отбито в районе села Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, сейчас бои на ореховском направлении идут на двух участках: Работино-Вербовое и Работино-Копани. "Работино-Вербовое – две попытки атак ВСУ. Они печально закончились для украинских боевиков, так как были накрыты нашей артиллерией, минометами и фронтовой авиацией. Несколько десятков боевиков, единиц транспорта и артиллерийских установок противника уничтожено", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска провели несколько удачных контратак на участке Работино-Копани. "Ситуация на линии фронта находится под контролем наших военных", - заявил Рогов, добавив, что применение системы дистанционного минирования тыловых позиций и маршрутов снабжения приводит украинских военных в панику.
https://ria.ru/20231005/kontrnastuplenie-1900773015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Рогов: две попытки атак ВСУ в районе Работино закончились безрезультатно