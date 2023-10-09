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Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/rabotino-1901481759.html
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 09.10.2023
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино
Две новых атаки украинских войск отбито в районе села Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:53
2023-10-09T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Две новых атаки украинских войск отбито в районе села Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, сейчас бои на ореховском направлении идут на двух участках: Работино-Вербовое и Работино-Копани. "Работино-Вербовое – две попытки атак ВСУ. Они печально закончились для украинских боевиков, так как были накрыты нашей артиллерией, минометами и фронтовой авиацией. Несколько десятков боевиков, единиц транспорта и артиллерийских установок противника уничтожено", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска провели несколько удачных контратак на участке Работино-Копани. "Ситуация на линии фронта находится под контролем наших военных", - заявил Рогов, добавив, что применение системы дистанционного минирования тыловых позиций и маршрутов снабжения приводит украинских военных в панику.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об отражении двух атак ВСУ в районе Работино

Рогов: две попытки атак ВСУ в районе Работино закончились безрезультатно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Две новых атаки украинских войск отбито в районе села Работино Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, сейчас бои на ореховском направлении идут на двух участках: Работино-Вербовое и Работино-Копани.
"Работино-Вербовое – две попытки атак ВСУ. Они печально закончились для украинских боевиков, так как были накрыты нашей артиллерией, минометами и фронтовой авиацией. Несколько десятков боевиков, единиц транспорта и артиллерийских установок противника уничтожено", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска провели несколько удачных контратак на участке Работино-Копани.
"Ситуация на линии фронта находится под контролем наших военных", - заявил Рогов, добавив, что применение системы дистанционного минирования тыловых позиций и маршрутов снабжения приводит украинских военных в панику.
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5 октября, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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