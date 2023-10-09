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На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/punkt-1901396995.html
На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчет артиллерийской установки "Мста-Б" Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:35
2023-10-09T08:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийской установки "Мста-Б" Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. По его данным, расчеты гаубиц "Мста-Б" выполняют огневое прикрытие в том числе и пехоты на всех направлениях, уничтожая плановые и внеплановые цели на различных дистанциях. "Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВСУ. Кроме этого, взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет вести точное поражение целей на больших расстояниях", - пояснили в Минобороны. Ранее Минобороны РФ в воскресной сводке сообщило, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийской установки "Мста-Б" Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
«
"Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
По его данным, расчеты гаубиц "Мста-Б" выполняют огневое прикрытие в том числе и пехоты на всех направлениях, уничтожая плановые и внеплановые цели на различных дистанциях.
"Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВСУ. Кроме этого, взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет вести точное поражение целей на больших расстояниях", - пояснили в Минобороны.
Ранее Минобороны РФ в воскресной сводке сообщило, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
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