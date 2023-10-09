https://ria.ru/20231009/punkt-1901396995.html

На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.10.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчет артиллерийской установки "Мста-Б" Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:35

2023-10-09T08:35

2023-10-09T08:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Расчет артиллерийской установки "Мста-Б" Центрального военного округа ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. По его данным, расчеты гаубиц "Мста-Б" выполняют огневое прикрытие в том числе и пехоты на всех направлениях, уничтожая плановые и внеплановые цели на различных дистанциях. "Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВСУ. Кроме этого, взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет вести точное поражение целей на больших расстояниях", - пояснили в Минобороны. Ранее Минобороны РФ в воскресной сводке сообщило, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность