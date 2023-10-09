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Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что не может связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:01
2023-10-09T15:01
2023-10-09T15:01
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что не может связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле. "С мамой на связи, брат и сестра не отвечают с того момента, как все началось", – сказал собеседник агентства.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты в Израиле предпринимают энергичные усилия, работают круглые сутки, но пока информацией о пострадавших россиянах не располагают. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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новости шоу-бизнеса, израиль, россия, палестина, иосиф пригожин, дмитрий песков, хамас, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Израиль, Россия, Палестина, Иосиф Пригожин, Дмитрий Песков, Хамас, Знаменитости
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле
Пригожин сказал, что его родные в Израиле не отвечают с начала боевых действий
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что не может связаться со своими сестрой и братом, которые находятся в Израиле.
«
"С мамой на связи, брат и сестра не отвечают с того момента, как все началось", – сказал собеседник агентства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты в Израиле предпринимают энергичные усилия, работают круглые сутки, но пока информацией о пострадавших россиянах не располагают.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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