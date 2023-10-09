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В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года - РИА Новости, 09.10.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
14:30 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/priangare-1901512060.html
В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года
В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года - РИА Новости, 09.10.2023
В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года
В Иркутской области завершена работа по восстановлению всех 36 мостов, пострадавших от масштабного паводка 2019 года, сообщил журналистам губернатор Приангарья... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:30
2023-10-09T14:30
иркутская область
общество
иркутская область
игорь кобзев
россия
тулун
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ИРКУТСК, 9 окт - РИА Новости. В Иркутской области завершена работа по восстановлению всех 36 мостов, пострадавших от масштабного паводка 2019 года, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутской области открытием мостов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе завершилось восстановление всех мостов, пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Реконструкцию провели по программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ. "Во время разрушительного наводнения 2019 года в 10 районах Иркутской области было повреждено 36 мостов. Открывая такие сооружения через реки Малый Едогон и Изегольчик мы завершаем программу их восстановления. Эти объекты специалисты фактически построили заново", - сказал Игорь Кобзев. Мосты на реках Малый Едогон и Изегольчик расположены на 38 и 50 километрах автодороги Тулун - Икей. Реконструкцию начали в 2022 году. Игорь Кобзев отметил, что по сути оба моста отстроили заново. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 313 миллионов рублей. Специалисты установили железобетонные опоры и пролетные строения, сделали автомобильные подходы, укрепили русла рек и конусы насыпи, уложили асфальтобетонное покрытие. На обоих объектах предусмотрено две полосы движения. Во время реконструкции увеличена грузоподъемность мостов. Рассчитано, что в экстренных ситуациях они выдержат напор воды. Также во время наводнения 2019 года в Иркутской области было повреждено 160 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения и 86 водопропускных труб. По программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ, осталось восстановить один объект - участок автодороги между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Его протяжённость составляет 3 километра.
https://ria.ru/20230925/mashiny-1898477004.html
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общество, иркутская область, игорь кобзев, россия, тулун
Иркутская область, Общество, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Тулун
В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года

В Приангарье восстановили все 36 мостов, пострадавших от паводка 2019 года

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 окт - РИА Новости. В Иркутской области завершена работа по восстановлению всех 36 мостов, пострадавших от масштабного паводка 2019 года, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Иркутской области открытием мостов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе завершилось восстановление всех мостов, пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Реконструкцию провели по программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ.
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"Во время разрушительного наводнения 2019 года в 10 районах Иркутской области было повреждено 36 мостов. Открывая такие сооружения через реки Малый Едогон и Изегольчик мы завершаем программу их восстановления. Эти объекты специалисты фактически построили заново", - сказал Игорь Кобзев.
Мосты на реках Малый Едогон и Изегольчик расположены на 38 и 50 километрах автодороги Тулун - Икей. Реконструкцию начали в 2022 году. Игорь Кобзев отметил, что по сути оба моста отстроили заново. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 313 миллионов рублей. Специалисты установили железобетонные опоры и пролетные строения, сделали автомобильные подходы, укрепили русла рек и конусы насыпи, уложили асфальтобетонное покрытие. На обоих объектах предусмотрено две полосы движения. Во время реконструкции увеличена грузоподъемность мостов. Рассчитано, что в экстренных ситуациях они выдержат напор воды.
Также во время наводнения 2019 года в Иркутской области было повреждено 160 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения и 86 водопропускных труб. По программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ, осталось восстановить один объект - участок автодороги между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Его протяжённость составляет 3 километра.
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