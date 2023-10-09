В Приангарье восстановили все мосты, пострадавшие от паводка 2019 года
В Приангарье восстановили все 36 мостов, пострадавших от паводка 2019 года
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 окт - РИА Новости. В Иркутской области завершена работа по восстановлению всех 36 мостов, пострадавших от масштабного паводка 2019 года, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Иркутской области открытием мостов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе завершилось восстановление всех мостов, пострадавших от масштабного наводнения 2019 года. Реконструкцию провели по программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ.
"Во время разрушительного наводнения 2019 года в 10 районах Иркутской области было повреждено 36 мостов. Открывая такие сооружения через реки Малый Едогон и Изегольчик мы завершаем программу их восстановления. Эти объекты специалисты фактически построили заново", - сказал Игорь Кобзев.
Мосты на реках Малый Едогон и Изегольчик расположены на 38 и 50 километрах автодороги Тулун - Икей. Реконструкцию начали в 2022 году. Игорь Кобзев отметил, что по сути оба моста отстроили заново. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 313 миллионов рублей. Специалисты установили железобетонные опоры и пролетные строения, сделали автомобильные подходы, укрепили русла рек и конусы насыпи, уложили асфальтобетонное покрытие. На обоих объектах предусмотрено две полосы движения. Во время реконструкции увеличена грузоподъемность мостов. Рассчитано, что в экстренных ситуациях они выдержат напор воды.
Также во время наводнения 2019 года в Иркутской области было повреждено 160 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения и 86 водопропускных труб. По программе ликвидации чрезвычайной ситуации, утвержденной правительством РФ, осталось восстановить один объект - участок автодороги между населёнными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Его протяжённость составляет 3 километра.