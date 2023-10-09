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Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировое сообщество осудить действия палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:10
2023-10-09T21:10
2023-10-09T21:10
в мире
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ицхак герцог
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал мировое сообщество осудить действия палестинского движения ХАМАС. "Я призываю все государства мира: во-первых, самое главное, четко и громко осудить действия ХАМАС. Точно так же, как вы осудили отвратительные и бесчеловечные действия ИГ (запрещена в РФ), потому что сегодня это одно и то же. Второе - тем странам, которые еще не сделали этого: объявите ХАМАС в полном составе террористической организацией", - говорится в обращении президента, распространенном его пресс-службой. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Евросоюзом, Организацией американских государств, а также в ряде других стран. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/kholokost-1901616725.html
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в мире, израиль, россия, канада, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хамас, исламское государство, организация американских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Канада, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Хамас, Исламское государство, Организация американских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Израиля призвал все страны мира осудить ХАМАС
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал все страны мира осудить ХАМАС