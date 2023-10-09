https://ria.ru/20231009/pozhar-1901566332.html

В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства

В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства - РИА Новости, 09.10.2023

В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства

Кровля административного здания загорелась в центре Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:31

2023-10-09T17:31

2023-10-09T17:31

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась в центре Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 16.47 поступило сообщение о пожаре на улице Новорязанская, дом 29, строение 6. Горит кровля административного здания", - сказал собеседник агентства. По этому адресу находится музей - Зверевский центр современного искусства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html

москва

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)