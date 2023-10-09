https://ria.ru/20231009/pozhar-1901566332.html
В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства
В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства - РИА Новости, 09.10.2023
В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства
Кровля административного здания загорелась в центре Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:31
2023-10-09T17:31
2023-10-09T17:31
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась в центре Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "В 16.47 поступило сообщение о пожаре на улице Новорязанская, дом 29, строение 6. Горит кровля административного здания", - сказал собеседник агентства. По этому адресу находится музей - Зверевский центр современного искусства. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства
В Москве загорелась кровля здания Зверевского центра современного искусства
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась в центре Москвы, площадь возгорания уточняется, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 16.47 поступило сообщение о пожаре на улице Новорязанская, дом 29, строение 6. Горит кровля административного здания", - сказал собеседник агентства.
По этому адресу находится музей - Зверевский центр современного искусства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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