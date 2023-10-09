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Число израильтян, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315 - РИА Новости, 09.10.2023
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01:11 09.10.2023 (обновлено: 01:54 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/postradavshie-1901378758.html
Число израильтян, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315
Число израильтян, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315 - РИА Новости, 09.10.2023
Число израильтян, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315
Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2315 человек, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:11
2023-10-09T01:54
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
оон
михаил богданов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2315 человек, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на данные минздрава.В воскресенье вечером газета Haaretz также со ссылкой на израильский минздрав сообщала о 2243 пострадавших. На данный момент число погибших жителей Израиля превысило 700 человек, сообщил телеканал i24 News."Министерство здравоохранения сообщает, что по меньшей мере 2315 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах", - пишет издание.Отмечается, что 23 человека находятся в критическом состоянии, 340 - в тяжелом, 449 - в состоянии средней тяжести.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, михаил богданов, россия, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, ООН, Михаил Богданов, Россия, Палестина
Число израильтян, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2315

Times of Israel: число пострадавших из-за эскалации израильтян возросло до 2315

© AP Photo / Tsafrir AbayovСотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2315 человек, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на данные минздрава.
В воскресенье вечером газета Haaretz также со ссылкой на израильский минздрав сообщала о 2243 пострадавших. На данный момент число погибших жителей Израиля превысило 700 человек, сообщил телеканал i24 News.
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"Министерство здравоохранения сообщает, что по меньшей мере 2315 человек получили ранения и прошли лечение в израильских больницах", - пишет издание.
Отмечается, что 23 человека находятся в критическом состоянии, 340 - в тяжелом, 449 - в состоянии средней тяжести.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасООНМихаил БогдановРоссияПалестина
 
 
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