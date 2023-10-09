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Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 09.10.2023
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18:22 09.10.2023 (обновлено: 18:30 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/poruchenie-1901579003.html
Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений
Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ установить до 1 ноября плановые значения по числу граждан, привлеченных в программу долгосрочных... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:22
2023-10-09T18:30
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ установить до 1 ноября плановые значения по числу граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении: количества граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений граждан, и объема их сбережений", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 ноября, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Экономика
Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений

Путин поручил определить число привлеченных в программу долгосрочных сбережений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ установить до 1 ноября плановые значения по числу граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении: количества граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений граждан, и объема их сбережений", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 ноября, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной
22 августа, 17:45
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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