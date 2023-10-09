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Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений

Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поручил установить число граждан в программе долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ установить до 1 ноября плановые значения по числу граждан, привлеченных в программу долгосрочных... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:22

2023-10-09T18:22

2023-10-09T18:30

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ установить до 1 ноября плановые значения по числу граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России установить начиная с 2023 года плановые значения и обеспечить расчет фактических значений в отношении: количества граждан, привлеченных в программу долгосрочных сбережений граждан, и объема их сбережений", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 ноября, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика