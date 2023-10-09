https://ria.ru/20231009/politika-1901422023.html
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении - РИА Новости, 09.10.2023
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении
Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:50
2023-10-09T09:50
2023-10-09T09:50
россия
бишкек
москва
михаил галузин
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политика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК. "Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий (по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта - ред.) на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - сказал Галузин. "Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, москва, михаил галузин, снг, рбк (медиагруппа), политика
Россия, Бишкек, Москва, Михаил Галузин, СНГ, РБК (медиагруппа), Политика
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении
Галузин: главы МИД России, Азербайджана и Армении могут встретиться 12 октября