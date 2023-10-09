https://ria.ru/20231009/politika-1901422023.html

Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении

Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении - РИА Новости, 09.10.2023

Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении

Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:50

2023-10-09T09:50

2023-10-09T09:50

россия

бишкек

москва

михаил галузин

снг

рбк (медиагруппа)

политика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК. "Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий (по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта - ред.) на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - сказал Галузин. "Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил он.

https://ria.ru/20231006/oon-1900910420.html

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бишкек

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бишкек, москва, михаил галузин, снг, рбк (медиагруппа), политика