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Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении - РИА Новости, 09.10.2023
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09:50 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/politika-1901422023.html
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении - РИА Новости, 09.10.2023
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении
Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:50
2023-10-09T09:50
россия
бишкек
москва
михаил галузин
снг
рбк (медиагруппа)
политика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК. "Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий (по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта - ред.) на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - сказал Галузин. "Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил он.
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россия, бишкек, москва, михаил галузин, снг, рбк (медиагруппа), политика
Россия, Бишкек, Москва, Михаил Галузин, СНГ, РБК (медиагруппа), Политика
Россия рассмотрит возможность встречи с главами МИД Азербайджана, Армении

Галузин: главы МИД России, Азербайджана и Армении могут встретиться 12 октября

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииМихаил Галузин
Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва рассматривает возможность проведения переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.
"Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий (по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта - ред.) на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ", - сказал Галузин.
"Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах", - добавил он.
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РоссияБишкекМоскваМихаил ГалузинСНГРБК (медиагруппа)Политика
 
 
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