https://ria.ru/20231009/pogoda-1901394837.html

Москвичей предупредили о дожде со снегом и порывистом ветре

Москвичей предупредили о дожде со снегом и порывистом ветре - РИА Новости, 09.10.2023

Москвичей предупредили о дожде со снегом и порывистом ветре

Облачно, небольшие кратковременные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и не выше плюс 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:04

2023-10-09T08:04

2023-10-09T08:04

москва

погода

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Облачно, небольшие кратковременные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и не выше плюс 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, небольшие кратковременные осадки - дождь, снег. Максимальная температура воздуха в столице плюс 2 - плюс 4 градуса, по области ноль - плюс 5. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котелевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и в самом конце дня составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231008/noch-1901270496.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода