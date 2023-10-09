СМИ: число погибших в ходе конфликта израильтян достигло 900
Haaretz: число израильтян, погибших в ходе эскалации, возросло до 900 человек
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, возросло до 900, сообщает газета Haaretz.
Ранее сообщалось о более 800 погибших.
«
"Число израильтян, убитых с начала войны, возросло до 900", - говорится в сообщении издания.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Инфографика