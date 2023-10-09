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Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ

Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ - РИА Новости, 09.10.2023

Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ

На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:51

2023-10-09T10:51

2023-10-09T10:51

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большом кольце метро", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, с одной островной платформой будут станции "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево", с двумя береговыми - "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". В сообщении добавляется, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ. Кроме того, создание станций двух типов поможет оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения. Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней будет десять станций. Линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.

https://radiosputnik.ria.ru/20230907/metromost-1894846360.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы