Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
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"Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большом кольце метро", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, с одной островной платформой будут станции "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево", с двумя береговыми - "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".
В сообщении добавляется, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ. Кроме того, создание станций двух типов поможет оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения.
Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней будет десять станций. Линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.