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Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ - РИА Новости, 09.10.2023
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10:51 09.10.2023
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Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ
Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ - РИА Новости, 09.10.2023
Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ
На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:51
2023-10-09T10:51
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большом кольце метро", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, с одной островной платформой будут станции "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево", с двумя береговыми - "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская". В сообщении добавляется, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ. Кроме того, создание станций двух типов поможет оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения. Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней будет десять станций. Линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на Бирюлевской линии метро будут станции с двумя типами платформ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На Бирюлевской линии московского метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, и еще пять – с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большом кольце метро", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, с одной островной платформой будут станции "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево", с двумя береговыми - "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".
В сообщении добавляется, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ. Кроме того, создание станций двух типов поможет оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения.
Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней будет десять станций. Линия пройдет через семь районов Москвы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.
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