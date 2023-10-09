https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:07
2023-10-09T13:07
2023-10-09T13:58
украина
дмитрий песков
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах проведения президентских выборов на Украине."Что делать со своим режимом должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наш с вами выбор. У нас с вами своя страна, у нас свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, в мире, россия
Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Песков: киевский режим принес много зла украинскому народу
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах проведения президентских выборов на Украине.
"Что делать со своим режимом должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наш с вами выбор. У нас с вами своя страна, у нас свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - заявил Песков журналистам.
Западу нужны выборы на Украине, чтобы сменить Зеленского, заявил Гаврилов