https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html

Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине

Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине

Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:07

2023-10-09T13:07

2023-10-09T13:58

украина

дмитрий песков

в мире

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах проведения президентских выборов на Украине."Что делать со своим режимом должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наш с вами выбор. У нас с вами своя страна, у нас свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, дмитрий песков, в мире, россия