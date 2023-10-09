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Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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13:07 09.10.2023 (обновлено: 13:58 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:07
2023-10-09T13:58
украина
дмитрий песков
в мире
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах проведения президентских выборов на Украине."Что делать со своим режимом должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наш с вами выбор. У нас с вами своя страна, у нас свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - заявил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899133810.html
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украина, дмитрий песков, в мире, россия
Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине

Песков: киевский режим принес много зла украинскому народу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киевский режим принес много зла народу Украины, но сами украинцы должны решать, что с ним делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах проведения президентских выборов на Украине.
"Что делать со своим режимом должен думать народ Украины. Ясно, что режим киевский очень много зла принес народу Украины. Но что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наш с вами выбор. У нас с вами своя страна, у нас свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - заявил Песков журналистам.
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