https://ria.ru/20231009/peregovory-1901612978.html

Трамп сравнил ведение Байденом переговоров с выступлением школьников

Трамп сравнил ведение Байденом переговоров с выступлением школьников - РИА Новости, 09.10.2023

Трамп сравнил ведение Байденом переговоров с выступлением школьников

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил участие своего преемника Джо Байдена в переговорах с другими лидерами, в частности председателем КНР Си Цзиньпином, с РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:30

2023-10-09T20:30

2023-10-09T20:30

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил участие своего преемника Джо Байдена в переговорах с другими лидерами, в частности председателем КНР Си Цзиньпином, с выступлением школьников-футболистов в высшей лиге. "Он не может связать двух слов, но ведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, который, по-моему, очень умен. Это как если бы моя школьная футбольная команда играла с профессионалами. Смехотворно, что ему приходится вести переговоры с этими людьми", - сказал Трамп на митинге своих сторонников. Как отметил экс-президент, Байден даже не может найти выход со сцены, когда завершает свои выступления. По словам Трампа, нынешнему американскому лидеру приходится вести переговоры с людьми в расцвете сил, а сам Байден не был в расцвете даже 30 лет назад. "Мы очень близки к тому, что нашу страну сломают, к тому, чтобы жить в стране, которая участвует в третьей мировой войне, потому что у нас некомпетентный президент", - сказал Трамп. При этом Трамп считает, что Байден действует несамостоятельно, им руководит бывший президент Барак Обама. "Я называю его боссом Байдена", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20231009/glupost-1901610969.html

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