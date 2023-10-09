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Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки - РИА Новости, 09.10.2023
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14:04 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/pensionerka-1901505253.html
Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки
Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки - РИА Новости, 09.10.2023
Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки
Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:04
2023-10-09T14:04
надежные люди
уфа
республика башкортостан
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УФА, 9 окт – РИА Новости. Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии. Пенсионерка из Уфы принесла связанные шерстяные носки и варежки для участников СВО в центральный штаб формирования добровольческих батальонов региона, чтобы они передали их бойцам, уточняет штаб в своем Telegram-канале. "Для наших детей, чтобы здоровыми вернулись с победой, 20 пар теплых носков связала и 20 пар шерстяных варежек", - приводятся слова Гарайшиной. По словам бабушки, она родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1935 году и знает, что такое холод. "Носки и варежки она вяжет сама из чистой шерсти. Размеры специально делает большими, чтобы можно было в перчатках их одевать. Дания Лутфуловна глубоко переживает СВО на Украине и надеется, что своим небольшим вкладом поможет приблизить общую победу", - отметили в штабе.
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уфа, республика башкортостан
Надежные люди, Уфа, Республика Башкортостан
Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки

Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО 40 пар теплых носков и варежек

© Фото : Штаб добровольцев РБПенсионерка из Уфы Дания Лутфуловна связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации
Пенсионерка из Уфы Дания Лутфуловна связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Штаб добровольцев РБ
Пенсионерка из Уфы Дания Лутфуловна связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации
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УФА, 9 окт – РИА Новости. Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии.
Пенсионерка из Уфы принесла связанные шерстяные носки и варежки для участников СВО в центральный штаб формирования добровольческих батальонов региона, чтобы они передали их бойцам, уточняет штаб в своем Telegram-канале.
"Для наших детей, чтобы здоровыми вернулись с победой, 20 пар теплых носков связала и 20 пар шерстяных варежек", - приводятся слова Гарайшиной.
По словам бабушки, она родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1935 году и знает, что такое холод. "Носки и варежки она вяжет сама из чистой шерсти. Размеры специально делает большими, чтобы можно было в перчатках их одевать. Дания Лутфуловна глубоко переживает СВО на Украине и надеется, что своим небольшим вкладом поможет приблизить общую победу", - отметили в штабе.
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Надежные людиУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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