Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки
Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО 40 пар теплых носков и варежек
© Фото : Штаб добровольцев РБПенсионерка из Уфы Дания Лутфуловна связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации
Пенсионерка из Уфы Дания Лутфуловна связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации
УФА, 9 окт – РИА Новости. Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии.
Пенсионерка из Уфы принесла связанные шерстяные носки и варежки для участников СВО в центральный штаб формирования добровольческих батальонов региона, чтобы они передали их бойцам, уточняет штаб в своем Telegram-канале.
"Для наших детей, чтобы здоровыми вернулись с победой, 20 пар теплых носков связала и 20 пар шерстяных варежек", - приводятся слова Гарайшиной.
По словам бабушки, она родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1935 году и знает, что такое холод. "Носки и варежки она вяжет сама из чистой шерсти. Размеры специально делает большими, чтобы можно было в перчатках их одевать. Дания Лутфуловна глубоко переживает СВО на Украине и надеется, что своим небольшим вкладом поможет приблизить общую победу", - отметили в штабе.