https://ria.ru/20231009/pensionerka-1901505253.html

Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки

Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки - РИА Новости, 09.10.2023

Пенсионерка из Башкирии связала участникам СВО теплые носки и варежки

Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:04

2023-10-09T14:04

2023-10-09T14:04

надежные люди

уфа

республика башкортостан

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УФА, 9 окт – РИА Новости. Пенсионерка из Уфы Дания Гарайшина связала 40 пар шерстяных носков и варежек для участников спецоперации, сообщили в центральном штабе формирования добровольческих батальонов Башкирии. Пенсионерка из Уфы принесла связанные шерстяные носки и варежки для участников СВО в центральный штаб формирования добровольческих батальонов региона, чтобы они передали их бойцам, уточняет штаб в своем Telegram-канале. "Для наших детей, чтобы здоровыми вернулись с победой, 20 пар теплых носков связала и 20 пар шерстяных варежек", - приводятся слова Гарайшиной. По словам бабушки, она родилась незадолго до начала Великой Отечественной войны, в 1935 году и знает, что такое холод. "Носки и варежки она вяжет сама из чистой шерсти. Размеры специально делает большими, чтобы можно было в перчатках их одевать. Дания Лутфуловна глубоко переживает СВО на Украине и надеется, что своим небольшим вкладом поможет приблизить общую победу", - отметили в штабе.

https://ria.ru/20231007/set-1901143552.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уфа, республика башкортостан