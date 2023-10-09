https://ria.ru/20231009/pedagogi-1901593994.html

Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков

Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков - РИА Новости, 09.10.2023

Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил увеличить набор привлекаемых по целевым договорам педагогов среднего профессионального образования. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:02

2023-10-09T19:04

смоленская область

общество

смоленская область

василий анохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43c40bb6820ad515c343131338c6f2e5.jpg

СМОЛЕНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил увеличить набор привлекаемых по целевым договорам педагогов среднего профессионального образования. Анохин рассказал в своем Telegram-канале, что встретился с молодыми преподавателями среднего профессионального образования (СПО) из разных районов области. Администрация региона организовала для них выездную сессию "Школы жизненной навигации "GoUP", включающую курс по эмоциональному интеллекту, методикам преподавания, многозадачности, наставничеству, отметил губернатор. "Уровень СПО сегодня зависит от того, как учреждение взаимодействует с бизнесом. Может ли стать поставщиком именно тех кадров, которые нужны работодателям, отвечать на их запрос. Сейчас мы перестраиваем работу наших колледжей и техникумов, ориентируем их на предприятия", - подчеркнул Василий Анохин. Он отметил, что производствам нужны сотрудники, и они готовы вкладываться в оборудование мастерских, лабораторий, ремонт, стимулирующие выплаты и стипендии. "Поставил задачу образовательному блоку в следующем учебном году в разы увеличить набор целевиков в СПО. А молодых педагогов ориентировал подходить к работе творчески и постоянно привносить новое в образовательный процесс", - написал глава региона.

https://ria.ru/20231005/pedagogi-1900810979.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, смоленская область, василий анохин