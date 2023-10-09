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Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков - РИА Новости, 09.10.2023
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Смоленская область
 
19:02 09.10.2023 (обновлено: 19:04 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/pedagogi-1901593994.html
Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков
Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков - РИА Новости, 09.10.2023
Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков
Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил увеличить набор привлекаемых по целевым договорам педагогов среднего профессионального образования. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:02
2023-10-09T19:04
смоленская область
общество
смоленская область
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил увеличить набор привлекаемых по целевым договорам педагогов среднего профессионального образования. Анохин рассказал в своем Telegram-канале, что встретился с молодыми преподавателями среднего профессионального образования (СПО) из разных районов области. Администрация региона организовала для них выездную сессию "Школы жизненной навигации "GoUP", включающую курс по эмоциональному интеллекту, методикам преподавания, многозадачности, наставничеству, отметил губернатор. "Уровень СПО сегодня зависит от того, как учреждение взаимодействует с бизнесом. Может ли стать поставщиком именно тех кадров, которые нужны работодателям, отвечать на их запрос. Сейчас мы перестраиваем работу наших колледжей и техникумов, ориентируем их на предприятия", - подчеркнул Василий Анохин. Он отметил, что производствам нужны сотрудники, и они готовы вкладываться в оборудование мастерских, лабораторий, ремонт, стимулирующие выплаты и стипендии. "Поставил задачу образовательному блоку в следующем учебном году в разы увеличить набор целевиков в СПО. А молодых педагогов ориентировал подходить к работе творчески и постоянно привносить новое в образовательный процесс", - написал глава региона.
https://ria.ru/20231005/pedagogi-1900810979.html
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общество, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Василий Анохин

Смоленский губернатор поручил увеличить набор педагогов-целевиков

© Фото : Администрация Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Администрация Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил увеличить набор привлекаемых по целевым договорам педагогов среднего профессионального образования.
Анохин рассказал в своем Telegram-канале, что встретился с молодыми преподавателями среднего профессионального образования (СПО) из разных районов области. Администрация региона организовала для них выездную сессию "Школы жизненной навигации "GoUP", включающую курс по эмоциональному интеллекту, методикам преподавания, многозадачности, наставничеству, отметил губернатор.
«
"Уровень СПО сегодня зависит от того, как учреждение взаимодействует с бизнесом. Может ли стать поставщиком именно тех кадров, которые нужны работодателям, отвечать на их запрос. Сейчас мы перестраиваем работу наших колледжей и техникумов, ориентируем их на предприятия", - подчеркнул Василий Анохин.
Он отметил, что производствам нужны сотрудники, и они готовы вкладываться в оборудование мастерских, лабораторий, ремонт, стимулирующие выплаты и стипендии.
«
"Поставил задачу образовательному блоку в следующем учебном году в разы увеличить набор целевиков в СПО. А молодых педагогов ориентировал подходить к работе творчески и постоянно привносить новое в образовательный процесс", - написал глава региона.
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Смоленская областьОбществоСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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