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Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта - РИА Новости, 09.10.2023
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01:07 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/palestintsy-1901378434.html
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта - РИА Новости, 09.10.2023
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта
Более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает УКГВ ООН. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:07
2023-10-09T01:07
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает УКГВ ООН."По состоянию на 21.00 в секторе Газа дома покинули 123 538 палестинцев", - сказано в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html
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оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас
Более 123 тысяч жителей Газы покинули свои дома на фоне эскалации конфликта

Из-за эскалации конфликта с Израилем более 123 тысяч жителей Газы покинули дома

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает УКГВ ООН.
«
"По состоянию на 21.00 в секторе Газа дома покинули 123 538 палестинцев", - сказано в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамас
 
 
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