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Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
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14:05 09.10.2023 (обновлено: 14:12 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/palestina-1901505730.html
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе, заявил в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:05
2023-10-09T14:12
палестина
лига арабских государств
сергей лавров
в мире
ахмед абу аль-гейт
оон
россия
израиль
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проблему Палестины нельзя больше откладывать, Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Палестинская проблема не может больше откладываться, и решения ООН должны выполняться", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом."Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки, поощряя эти процессы и продвигая практические шаги по созданию палестинского государства, которое, как это предусмотрено в решениях ООН, будет жить бок о бок с Израилем и обеспечивать друг другу безопасность и нормальное добрососедство - это самый надежный путь к решению всех тех проблем, которые сейчас то и дело вспыхивают в этой части света", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901504444.html
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палестина, лига арабских государств, сергей лавров, в мире, ахмед абу аль-гейт, оон, россия, израиль
Палестина, Лига арабских государств, Сергей Лавров, В мире, Ахмед Абу аль-Гейт, ООН, Россия, Израиль
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров

Лавров: ЛАГ может сыграть решающую роль в решении проблемы Палестины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проблему Палестины нельзя больше откладывать, Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Палестинская проблема не может больше откладываться, и решения ООН должны выполняться", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.
"Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки, поощряя эти процессы и продвигая практические шаги по созданию палестинского государства, которое, как это предусмотрено в решениях ООН, будет жить бок о бок с Израилем и обеспечивать друг другу безопасность и нормальное добрососедство - это самый надежный путь к решению всех тех проблем, которые сейчас то и дело вспыхивают в этой части света", - добавил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом в Москве. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров
Вчера, 14:01
 
ПалестинаЛига арабских государствСергей ЛавровВ миреАхмед Абу аль-ГейтООНРоссияИзраиль
 
 
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