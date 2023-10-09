https://ria.ru/20231009/palestina-1901505730.html

Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров

Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023

Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров

Проблему Палестины нельзя больше откладывать, Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе, заявил в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:05

2023-10-09T14:05

2023-10-09T14:12

палестина

лига арабских государств

сергей лавров

в мире

ахмед абу аль-гейт

оон

россия

израиль

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проблему Палестины нельзя больше откладывать, Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в оздоровлении обстановки в регионе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Палестинская проблема не может больше откладываться, и решения ООН должны выполняться", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом."Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть ключевую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки, поощряя эти процессы и продвигая практические шаги по созданию палестинского государства, которое, как это предусмотрено в решениях ООН, будет жить бок о бок с Израилем и обеспечивать друг другу безопасность и нормальное добрососедство - это самый надежный путь к решению всех тех проблем, которые сейчас то и дело вспыхивают в этой части света", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20231009/lavrov-1901504444.html

палестина

россия

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

палестина, лига арабских государств, сергей лавров, в мире, ахмед абу аль-гейт, оон, россия, израиль