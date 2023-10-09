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Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах - РИА Новости, 09.10.2023
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10:07 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/palestina-1901427942.html
Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах
Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах - РИА Новости, 09.10.2023
Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах
Информации о пострадавших на территории Палестины российских гражданах пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:07
2023-10-09T10:07
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших на территории Палестины российских гражданах пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "Пока нет такой информации", - сказала она в беседе с агентством. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестинупрекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах

Дипмиссия в Рамалле: информации о пострадавших в Палестине россиянах пока нет

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших на территории Палестины российских гражданах пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Пока нет такой информации", - сказала она в беседе с агентством.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Решения об эвакуации россиян из сектора Газа пока нет
8 октября, 13:55
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестинупрекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
 
ПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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