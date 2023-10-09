https://ria.ru/20231009/palestina-1901427942.html

Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах

Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах - РИА Новости, 09.10.2023

Диппредставительство не имеет данных о пострадавших в Палестине россиянах

Информации о пострадавших на территории Палестины российских гражданах пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:07

2023-10-09T10:07

2023-10-09T10:07

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информации о пострадавших на территории Палестины российских гражданах пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "Пока нет такой информации", - сказала она в беседе с агентством. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестинупрекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/palestina-1901299256.html

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израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия