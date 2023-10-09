https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html

Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко

Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.10.2023

Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко

Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:36

2023-10-09T07:36

2023-10-09T07:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко. Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружены множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах. "Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и численного превосходства наших войск. Владея оперативной обстановкой и объективными данными, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, вместе с тем предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отошли, сохранив себе жизни", - сказал Марочко. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900847198.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире