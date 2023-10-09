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Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/otstuplenie-1901393699.html
Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко
Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко - РИА Новости, 09.10.2023
Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко
Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:36
2023-10-09T07:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко. Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружены множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах. "Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и численного превосходства наших войск. Владея оперативной обстановкой и объективными данными, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, вместе с тем предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отошли, сохранив себе жизни", - сказал Марочко. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900847198.html
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россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцам ВСУ запрещают отступать на Купянском направлении, сообщил Марочко

Марочко: командование ВСУ не дает бойцам отступать на Купянском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Командование ВСУ, несмотря на большие потери, не дает украинским солдатам отступать на купянском участке фронта, где идет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В ходе нашей маневренной обороны и контратакующих действий в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Петропавловка ВС РФ удалось частично взломать оборону противника и захватить ряд украинских позиций", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что на взятых РФ украинских позициях обнаружены множество тел украинских военнослужащих, а также средства связи ВСУ, работающие на закрытых частотах.
"Анализ радиоэфира показал, что украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции и отходить от занимаемых рубежей, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и численного превосходства наших войск. Владея оперативной обстановкой и объективными данными, украинское командование на местах осознавало исход боестолкновений, вместе с тем предпочло, чтобы военнослужащие погибли, а не отошли, сохранив себе жизни", - сказал Марочко.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что войска Украины на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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