https://ria.ru/20231009/osadki-1901391631.html
В Московском регионе выпало до 23 процентов от месячной нормы осадков
В Московском регионе выпало до 23 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 09.10.2023
В Московском регионе выпало до 23 процентов от месячной нормы осадков
До 23% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки, в столице - до 10%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:04
2023-10-09T07:04
2023-10-09T07:28
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
клин
общество
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. До 23% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки, в столице - до 10%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков, на Балчуге и в Тушино - 7 миллиметров при месячной норме - 70 миллиметров. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину - 15 миллиметров, или 23% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в результате арктического вторжения на 11 метеостанциях столичного региона зафиксирован первый снег."В Москве белых "мух" наблюдали метеорологи станций Балчуг, МГУ, Тушино. В Подмосковье: Внуково, Шереметьево, Домодедово, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Михайловское", - сообщил он.Ранее Тишковец рассказывал, что в Москве в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.
https://ria.ru/20231007/pogoda-1901095661.html
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, клин, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Клин, Общество, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В Московском регионе выпало до 23 процентов от месячной нормы осадков
В Московском регионе за сутки выпало до 23 процентов от месячной нормы осадков