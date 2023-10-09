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МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру - РИА Новости, 09.10.2023
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17:13 09.10.2023 (обновлено: 17:34 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901561473.html
МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру
МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру - РИА Новости, 09.10.2023
МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру
Россия неоднократно предупреждала, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, расползается на нелегальные рынки сбыта, заявила... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:13
2023-10-09T17:34
политика
израиль
украина
россия
мария захарова
марджори тейлор грин
дмитрий медведев
хамас
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, расползается на нелегальные рынки сбыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.&quot;Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки&quot;, — написала она.Захарова напомнила, что причина этого — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Москва не раз просила мировые СМИ обратить внимание на данную проблему, но этого так и не произошло."Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, а также Associated Press, Би-би-си и других: сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю: нисколько", — подчеркнула официальный представитель МИД.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.Беспрецедентная атакаВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
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политика, израиль, украина, россия, мария захарова, марджори тейлор грин, дмитрий медведев, хамас
Политика, Израиль, Украина, Россия, Мария Захарова, Марджори Тейлор Грин, Дмитрий Медведев, Хамас
МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру

Захарова: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ уходит на черный рынок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, расползается на нелегальные рынки сбыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
«

"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки", — написала она.

Захарова напомнила, что причина этого — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Москва не раз просила мировые СМИ обратить внимание на данную проблему, но этого так и не произошло.
"Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, а также Associated Press, Би-би-си и других: сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю: нисколько", — подчеркнула официальный представитель МИД.
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Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика

Беспрецедентная атака

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.
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ПолитикаИзраильУкраинаРоссияМария ЗахароваМарджори Тейлор ГринДмитрий МедведевХамас
 
 
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