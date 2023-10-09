МИД: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ расползается по миру
Захарова: Россия предупреждала, что оружие НАТО для ВСУ уходит на черный рынок
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, расползается на нелегальные рынки сбыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
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"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки", — написала она.
Захарова напомнила, что причина этого — коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Москва не раз просила мировые СМИ обратить внимание на данную проблему, но этого так и не произошло.
"Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, а также Associated Press, Би-би-си и других: сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю: нисколько", — подчеркнула официальный представитель МИД.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в Telegram, что в Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму. Дальше это вооружение, как и техника, оставленная при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, отметил он.
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Беспрецедентная атака
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.