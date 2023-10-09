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Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев - РИА Новости, 09.10.2023
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14:56 09.10.2023 (обновлено: 15:48 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев - РИА Новости, 09.10.2023
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев
В Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:56
2023-10-09T15:48
в мире
украина
нато
израиль
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram."Ну что, натовские друзья, доигрались?" — написал он.Замглавы Совбеза указал, что дальше это вооружение, как и оружие, оставленное при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.Как напомнил Медведев, и до нынешних событий "коррумпированные власти Украины" продавали все полученное от зарубежных партнеров. Он отметил, что Киев воровал "все, что плохо лежит", в частности газ, нефть, продукты и материалы.&quot;Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты &quot;з Києва&quot;, — добавил замглавы Совбеза.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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в мире, украина, нато, израиль, дмитрий медведев, россия
В мире, Украина, НАТО, Израиль, Дмитрий Медведев, Россия
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев

Медведев: переданное Украине оружие активно используют в Израиле

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram.
«
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — написал он.
Замглавы Совбеза указал, что дальше это вооружение, как и оружие, оставленное при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
Как напомнил Медведев, и до нынешних событий "коррумпированные власти Украины" продавали все полученное от зарубежных партнеров. Он отметил, что Киев воровал "все, что плохо лежит", в частности газ, нефть, продукты и материалы.
«

"Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты "з Києва", — добавил замглавы Совбеза.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Вчера, 14:29
 
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