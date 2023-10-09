Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев
Медведев: переданное Украине оружие активно используют в Израиле
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Израиле активно применяется оружие, переданное западными странами киевскому режиму, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram.
«
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — написал он.
Замглавы Совбеза указал, что дальше это вооружение, как и оружие, оставленное при бегстве американских войск из Афганистана, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
Как напомнил Медведев, и до нынешних событий "коррумпированные власти Украины" продавали все полученное от зарубежных партнеров. Он отметил, что Киев воровал "все, что плохо лежит", в частности газ, нефть, продукты и материалы.
«
"Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты "з Києва", — добавил замглавы Совбеза.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.