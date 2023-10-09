https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901410584.html

Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине

Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине

Американское оружие, поставляемое Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных столкновениях, заявил лидер французской... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:20

2023-10-09T09:20

2023-10-09T17:27

в мире

израиль

украина

ближний восток

марджори тейлор грин

ян гагин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американское оружие, поставляемое Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных столкновениях, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) достаточно много!" — возмутился он.Филиппо подчеркнул, что все это ведет к "организованному мировому хаосу".В воскресенье конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле также высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/tramp-1901386066.html

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

израиль

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, ближний восток, марджори тейлор грин, ян гагин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году