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Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине
Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине
Американское оружие, поставляемое Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных столкновениях, заявил лидер французской... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:20
2023-10-09T09:20
2023-10-09T17:27
в мире
израиль
украина
ближний восток
марджори тейлор грин
ян гагин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американское оружие, поставляемое Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в кровопролитных столкновениях, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) достаточно много!" — возмутился он.Филиппо подчеркнул, что все это ведет к "организованному мировому хаосу".В воскресенье конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.Советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле также высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/tramp-1901386066.html
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в мире, израиль, украина, ближний восток, марджори тейлор грин, ян гагин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Ближний Восток, Марджори Тейлор Грин, Ян Гагин, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции пришли в ярость из-за неожиданного последствия помощи Украине
Политик Филиппо заявил о попадании оружия для ВСУ на Ближний Восток