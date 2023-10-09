https://ria.ru/20231009/orden-1901524029.html

Путину передали высшую награду Чечни, присвоенную в 2007 году

Путину передали высшую награду Чечни, присвоенную в 2007 году - РИА Новости, 09.10.2023

Путину передали высшую награду Чечни, присвоенную в 2007 году

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова Кадырова за номером один вручен главе государства Владимиру Путину, указ о присвоении был подписан еще в 2007 году, сообщил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:08

2023-10-09T15:08

2023-10-09T15:08

рамзан кадыров

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова Кадырова за номером один вручен главе государства Владимиру Путину, указ о присвоении был подписан еще в 2007 году, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. "Высшая награда Чеченской Республики - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один - буквально только что была вручена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но всё это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории", - сообщил Кадыров.Он назвал эту награду "скромной благодарностью", которую можно выразить от имени чеченского народа. Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова - высшая награда Чечни, учрежденная после гибели первого президента республики в 2004 году в результате теракта. Он вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой.

https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, владимир путин, общество