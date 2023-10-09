https://ria.ru/20231009/odvzyai-1901614636.html

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями - РИА Новости, 09.10.2023

Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T20:41

2023-10-09T20:41

2023-10-09T23:20

в мире

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900939298_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e88e9c1a9aef2aff29188200bcfb0d6.jpg

ВЕНА, 9 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ. "Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной Думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно", - говорится в заявлении Флойда, опубликованном на портале организации. По его словам, ДВЗЯИ "является мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности". "Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве", - заявил Флойд. По его мнению, только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. "Я буду продолжать энергично добиваться этой цели и призываю все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. В рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании в любое время и в любом месте", - добавил представитель организации, выразив надежду, что российская сторона будет и впредь "вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга". Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

https://ria.ru/20231006/dogovor-1900877760.html

https://ria.ru/20231007/gosdep-1901101963.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф