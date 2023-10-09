Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями
Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с российскими властями
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Работа расчета РВСН России перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
ВЕНА, 9 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
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"Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной Думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно", - говорится в заявлении Флойда, опубликованном на портале организации. По его словам, ДВЗЯИ "является мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности".
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"Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве", - заявил Флойд.
По его мнению, только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. "Я буду продолжать энергично добиваться этой цели и призываю все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. В рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании в любое время и в любом месте", - добавил представитель организации, выразив надежду, что российская сторона будет и впредь "вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга".
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.