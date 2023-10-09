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Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями - РИА Новости, 09.10.2023
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20:41 09.10.2023 (обновлено: 23:20 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/odvzyai-1901614636.html
Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями
Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями - РИА Новости, 09.10.2023
Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями
Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:41
2023-10-09T23:20
в мире
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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ВЕНА, 9 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ. "Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной Думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно", - говорится в заявлении Флойда, опубликованном на портале организации. По его словам, ДВЗЯИ "является мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности". "Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве", - заявил Флойд. По его мнению, только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. "Я буду продолжать энергично добиваться этой цели и призываю все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. В рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании в любое время и в любом месте", - добавил представитель организации, выразив надежду, что российская сторона будет и впредь "вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга". Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
https://ria.ru/20231006/dogovor-1900877760.html
https://ria.ru/20231007/gosdep-1901101963.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с российскими властями

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с российскими властями

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабота расчета РВСН России перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты
Работа расчета РВСН России перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчета РВСН России перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 окт - РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
«
"Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Сегодня Совет Государственной Думы принял решение рассмотреть этот вопрос дополнительно", - говорится в заявлении Флойда, опубликованном на портале организации. По его словам, ДВЗЯИ "является мощным инструментом глобального блага и жизненно важной частью международной архитектуры мира и безопасности".
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
6 октября, 11:06
«
"Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве", - заявил Флойд.
По его мнению, только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания. "Я буду продолжать энергично добиваться этой цели и призываю все восемь государств, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, сделать это. В рамках ОДВЗЯИ действует глобальная система мониторинга, которая может обнаружить взрыв при ядерном испытании в любое время и в любом месте", - добавил представитель организации, выразив надежду, что российская сторона будет и впредь "вносить свой вклад в эти усилия, включая завершение строительства своего сегмента международной системы мониторинга".
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
7 октября, 06:59
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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