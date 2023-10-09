https://ria.ru/20231009/novikov-1901421694.html
На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене
На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене - РИА Новости, 09.10.2023
На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене
ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова*, юриста подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:49
2023-10-09T09:49
2023-10-09T14:28
происшествия
россия
москва
украина
илья новиков
надежда савченко
фруде берг
мемориал
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова*, юриста подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы."Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — отметили в ФСБ.По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой."В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК", — уточнили в ФСБ.Эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях. Помимо этого, он участвовал в деле украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Новиков* с другими адвокатами принимал участие в процессах по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент) и "Фонда борьбы с коррупцией"** (признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован).* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, признанная в России иноагентом.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
https://ria.ru/20170201/1486969087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, илья новиков, надежда савченко, фруде берг, мемориал, высшая школа экономики (вшэ), фсб
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Илья Новиков, Надежда Савченко, Фруде Берг, Мемориал, Высшая школа экономики (ВШЭ), ФСБ
На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене
ФСБ завела на бывшего адвоката Илью Новикова дело о госизмене
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова*, юриста подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы.
"Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — отметили в ФСБ.
По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК", — уточнили в ФСБ.
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Эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко
, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную на норвежца Фруде Берга
, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова
, которого судили за участие в несогласованных акциях.
Помимо этого, он участвовал в деле украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Новиков* с другими адвокатами принимал участие в процессах по ликвидации правозащитного центра "Мемориал
"** (иноагент) и "Фонда борьбы с коррупцией
"** (признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован).
* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, признанная в России иноагентом.
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