https://ria.ru/20231009/novikov-1901421694.html

На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене

На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене - РИА Новости, 09.10.2023

На бывшего адвоката Илью Новикова* завели дело о госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова*, юриста подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:49

2023-10-09T09:49

2023-10-09T14:28

происшествия

россия

москва

украина

илья новиков

надежда савченко

фруде берг

мемориал

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова*, юриста подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы."Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — отметили в ФСБ.По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой."В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК", — уточнили в ФСБ.Эта статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях. Помимо этого, он участвовал в деле украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Новиков* с другими адвокатами принимал участие в процессах по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент) и "Фонда борьбы с коррупцией"** (признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован).* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, признанная в России иноагентом.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, украина, илья новиков, надежда савченко, фруде берг, мемориал, высшая школа экономики (вшэ), фсб