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Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2023
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10:48 09.10.2023 (обновлено: 10:58 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/novak-1901438393.html
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2023
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
Правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке России, чтобы сохранить ценовую стабильность, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:48
2023-10-09T10:58
экономика
россия
александр новак
михаил мишустин
аи-95
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке России, чтобы сохранить ценовую стабильность, заявил вице-премьер Александр Новак. "Правительство продолжит в ежедневном режиме мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке топлива, взаимодействие с компаниями в целях сохранения стабильности на внутреннем рынке", - сказал Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, докладывая о ситуации с ценами на рынке топлива. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. А ранее в пятницу был принят еще ряд мер для стабилизации топливного рынка. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины произведенных нефтепродуктов. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
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экономика, россия, александр новак, михаил мишустин, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин, АИ-95
Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак

Новак: правительство контролирует топливный рынок для сохранения стабильности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак перед началом совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке России, чтобы сохранить ценовую стабильность, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Правительство продолжит в ежедневном режиме мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке топлива, взаимодействие с компаниями в целях сохранения стабильности на внутреннем рынке", - сказал Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, докладывая о ситуации с ценами на рынке топлива.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Мишустин поручил Новаку контролировать ситуацию на топливном рынке
Вчера, 10:32
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. А ранее в пятницу был принят еще ряд мер для стабилизации топливного рынка. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины произведенных нефтепродуктов.
Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Мишустин считает, что стратегические ресурсы должны работать на Россию
Вчера, 10:43
 
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