https://ria.ru/20231009/novak-1901438393.html

Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак

Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2023

Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак

Правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке России, чтобы сохранить ценовую стабильность, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:48

2023-10-09T10:48

2023-10-09T10:58

экономика

россия

александр новак

михаил мишустин

аи-95

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке России, чтобы сохранить ценовую стабильность, заявил вице-премьер Александр Новак. "Правительство продолжит в ежедневном режиме мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке топлива, взаимодействие с компаниями в целях сохранения стабильности на внутреннем рынке", - сказал Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, докладывая о ситуации с ценами на рынке топлива. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. А ранее в пятницу был принят еще ряд мер для стабилизации топливного рынка. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины произведенных нефтепродуктов. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.

https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html

https://ria.ru/20231009/mishustin-1901436765.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак, михаил мишустин, аи-95