https://ria.ru/20231009/nebenzya-1901376131.html
Небензя призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта
Небензя призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 09.10.2023
Небензя призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта
Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T00:28
2023-10-09T00:28
2023-10-09T00:28
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. "Мой посыл был - призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями", - сказал Небензя по итогам заседания Совбеза. "Это (происходящее сегодня в зоне конфликта - ред.) частично результат нерешенного вопроса", - добавил он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, россия, палестина, василий небензя, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Василий Небензя, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя призвал к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта
Небензя призвал в СБ ООН к прекращению огня между Израилем и Палестиной
ООН, 9 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
«
"Мой посыл был - призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями", - сказал Небензя по итогам заседания Совбеза.
"Это (происходящее сегодня в зоне конфликта - ред.) частично результат нерешенного вопроса", - добавил он.
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В центральной части Израиля сработали сирены
дополняется ...