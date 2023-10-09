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Отчеты губернаторов Енисейской губернии раскроют россиянам историю Сибири

Отчеты губернаторов Енисейской губернии раскроют россиянам историю Сибири - РИА Новости, 09.10.2023

Отчеты губернаторов Енисейской губернии раскроют россиянам историю Сибири

В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется уникальный для России проект: сотрудники вуза с помощью студентов и волонтеров собирают и оцифровывают... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:00

2023-10-09T09:00

2023-10-09T09:00

наука

наука

университетская наука

россия

красноярск

енисейск

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется уникальный для России проект: сотрудники вуза с помощью студентов и волонтеров собирают и оцифровывают отчеты губернаторов Енисейской губернии с момента ее основания в 1822 году и до революции. Кому адресована будущая цифровая библиотека? Как можно будет использовать собранные данные? Об этом корреспонденту МИА "Россия сегодня" рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.– Максим Валерьевич, какие проекты ведет СФУ на стыке гуманитарных наук и цифровых технологий?– Наш университет уделяет большое внимание вопросам трансформации гуманитарных наук и их связям с цифровыми технологиями. Digital Humanities (Цифровые гуманитарные науки) – это общемировой тренд. Сегодня во многих ведущих российских университетах России есть подразделения, которые занимаются проектами на стыке цифровых технологий и гуманитарных наук.Это направление поддержано в программе развития СФУ – один из наших стратегических проектов в программе "Приоритет-2030" так и называется "Институт цифровых гуманитарных исследований". Мы знакомим студентов со сложившимися практиками использования цифровых инструментов учеными из разных областей гуманитарного знания и обсуждаем перспективы цифровых агрегаторов культурного наследия.Среди реализованных ранее нами проектов – проекты по наследию города Енисейска, по библиотеке геологических образцов Центральной Сибири для музея геологии. Мы оцифровывали гербарий Сибирского федерального университета, а в коллекцию входят почти 20 тысяч единиц местных растений. Одним словом, оцифровкой и представлением данных общественности университет занимается регулярно.В настоящее время сотрудники института разрабатывают платформу "Сибириана", которая предоставляет доступ к оцифрованному культурному наследию Красноярского края, Тывы и Хакасии. Таким образом университет актуализирует наследие Енисейской Сибири и делает его значимым для наших современников.Другой наш важный проект связан с переводом в цифровой вид ежегодных отчетов губернаторов Енисейской губернии.– Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.– Этот проект имеет предысторию. Какое-то время назад очень известный в Красноярске краевед Леонид Павлович Берников предложил нам опубликовать отчет губернатора о развитии Енисейской губернии за 1863 год. Тогда я подумал, а почему только один отчет – лучше собрать вместе все отчеты губернаторов, чтобы данные были полными и объективными.Так, мы поставили перед собой задачу собрать все отчеты военных губернаторов г. Красноярска и гражданских губернаторов Енисейской губернии с момента основания губернии в 1822 году и до революции. Собралась проектная команда. Мы провели поиск в архивах Санкт-Петербурга, Красноярска и Иркутска и нашли отчеты, которые губернаторы представляли императору.Собранные нами материалы охватывают период с 1850-х по 1890-е годы, также присутствуют отдельные документы 1828 и 1906 годов. Всего мы нашли 77 отчетов, 52 уже отсканированы. Общий объем архивных документов около пяти тысяч страниц текста.Документы носят комплексный характер, они характеризуют развитие региона, его культуру и деятельность представителей власти. Прошло почти 200 лет, но, как и сегодня, губернаторы отчитывались руководству страны по всем направлениям экономической деятельности. Это уникальная информация, с которой работают профессионалы-историки.Сейчас мы создаем базу источников, оцифровываем их, чтобы можно было извлекать из них информацию, автоматизировать ее поиск, подключать технологии искусственного интеллекта, применять различные инструменты алгоритмизации и так далее. В нашем проекте заложена многовекторность, мы можем с полученными данными делать что угодно: совмещать их, умножать, выполнять с их помощью разные исследования.На выходе мы получим цифровую библиотеку данных, рассортированных по годам, для широкого круга пользователей. Данные будут доступны для копирования и поисков связей между ними, к ним будут подключены различные сервисы.– Кто занимается столь масштабной работой?– Как я уже сказал, это инициативный проект. Команда собралась из заинтересованных людей: краеведов, издателей, IT-специалистов. К работе мы подключили студентов и волонтеров, неравнодушных к истории нашего региона, на нашей электронной платформе они распознают страницы документов. Такие волонтерские проекты по оцифровке и ранее существовали в России и за рубежом.Многие документы написаны от руки. Но наши ученые создали сервис на основе нейросетей, который автоматическим образом распознает рукописный текст и переводит его в печатный.Волонтеры не только делают доброе дело, но и узнают историю своего края, ведь Сибирь – уникальный регион, большой и суровый, но связанный с творческими и талантливыми людьми, которые приумножали славу и богатство нашей страны.– На какую аудиторию рассчитан проект?– К примеру, наша цифровая библиотека поможет студентам-историкам выполнять исследовательские проекты, курсовые и дипломные работы, причем, мне кажется, на десятилетия вперед. Наши материалы могут лечь в основу различных журналистских исследований, посвященных истории Сибири. Представители органов власти также смогут узнать, как велась раньше управленческая работа, какие ее форматы были позднее утрачены.Это просветительский проект для самой широкой аудитории. Мы хотим познакомить с историей региона всех его жителей. Возможно, для кого-то это изменит картину мира, сделает ее менее западноцентричной. Люди осознают, насколько культурно богатой, насыщенной была жизнь в Сибири даже задолго до прихода российской государственности. До сих пор многие уверены, что история Сибири началась с ее индустриального освоения, что до революции здесь была большая деревня.А когда люди начинают знакомиться с историей малой родины, усваивать местную идентичность – они находят в ней ценность и осознают свою связь с регионом. Этот проект в том числе про то, чтобы молодые ребята увидели перспективы жизни для себя здесь и не стремились отсюда уехать.– Удалось ли при работе над проектом выявить ранее неизвестные науке факты?– Да, конечно. Именно этим и занимаются участники проекта. В научный оборот вводятся новые исторические источники (отчеты губернаторов), ранее недоступные широкому кругу ученых. Предстоит длительная профессиональная работа по археографическому оформлению материалов и их электронной публикации. Историки, этнографы, культурологи и другие исследователи могут использовать их в своей научной и профессиональной деятельности.При этом особо хочу отметить метод выявления и подготовки электронной публикации исторического источника. Нами была разработана, а затем и апробирована методология работы с большим объемом исторических данных. Особенностью такого подхода стала возможность привлечения волонтеров из любой точки мира для работы с историческими источниками под руководством историков.Важно понимать, что губернаторские отчеты содержат в себе прежде всего большой статистический и обзорный материал, который позволяет отслеживать развитие губернии в динамике на протяжении почти ста лет. Какие-либо курьезные или казусные случаи в подобной документации, как правило, не отражались.Однако некоторые моменты заслуживают упоминания. Так, нашим специалистам удалось найти несколько редакций отчетов за одни и те же годы, но предназначенные разным адресатам – генерал-губернатору Восточной Сибири, министру внутренних дел, императору. Содержание отчета в таких случаях могло значительно отличаться – чем выше инстанция, тем радужнее описывалась ситуация в губернии. Конечно, в пределах разумного.Второй момент, обращающий на себя внимание, – полярно отличающиеся характеристики нравственного уровня населения губернии, даваемые разными губернаторами. Например, губернатор Замятнин определял этот уровень в пределах нормы, а сменивший его Лохвицкий писал о крайне низком уровне нравственности в губернии. К слову, большинство губернаторов придерживалось именно такого мнения!Еще один момент, заслуживающий упоминания, – не всегда добросовестное отношение чиновников к составлению отчетов. Дело в том, что некоторые данные могли кочевать из отчета в отчет на протяжении нескольких лет, абсолютно не меняясь, совпадала каждая единица, формулировка. Разумеется, в реальности такого быть не могло.Красной нитью через все отчеты проходит тема золотодобычи в Енисейской губернии. Этот процесс не всегда проходил гладко и слаженно. Губернаторы уделяли большое внимание тому, чтобы прибывшие работать на прииски люди не спаивали местное население, привыкшее к спокойному и размеренному образу жизни, но легко поддававшееся соблазнам.Достаточно курьезными, хоть и трагическими представляются ежегодные данные по происшествиям в губернии за год. Соответствующие таблицы содержат такие специфичные показатели, как гибель от градобитий, бурь, молний и даже землетрясений.Довольно интересной представляется информация о научном освоении губернии. Например, в 1865 году была организована экспедиция по поискам "допотопного животного" (такое определение давалось в отчете) – мамонта. Примерно в то же время при помощи новых агрономических технологий на юге губернии начали выращивать знаменитые и в наше время минусинские арбузы.Таким образом, материалы отчетов губернаторов значительно расширяют представления о жизни нашего региона в дореволюционном прошлом.– Может ли ваш проект быть масштабирован на всю Россию?– Да, конечно. В этой работе может участвовать любой заинтересованный человек или коллектив, нужны только энергия и желание. Мы готовы предоставить участникам таких проектов инструменты для работы.– Когда планируете завершить проект?– Хотелось бы представить результаты работы уже до конца года.

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наука, университетская наука, россия, красноярск, енисейск, сибирский федеральный университет, навигатор абитуриента, история, общество