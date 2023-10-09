Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html
Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии
Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии - РИА Новости, 09.10.2023
Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии
Заявление Кабмина Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"* и ряд других... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:41
2023-10-09T20:41
в мире
германия
россия
канада
степан бандера
мария захарова
ярослав хунка
организация украинских националистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявление Кабмина Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"* и ряд других организаций стало подтверждением реабилитации нацизма в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"*, ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) или современный украинский нацбатальон "Азов"**, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. Отмечается, что почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях. "Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма - через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "Не уверена, что возможно восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты", - отметила официальный представитель МИД РФ. Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по словам о том, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем. На заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского 22 сентября был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина"*, которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20231002/lavrov-1900038215.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230930/natsizm-1899618414.html
https://ria.ru/20230927/kanada-1899070038.html
германия
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, канада, степан бандера, мария захарова, ярослав хунка, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, левая (партия)
В мире, Германия, Россия, Канада, Степан Бандера, Мария Захарова, Ярослав Хунка, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Левая (партия)
Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии

Мария Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявление Кабмина Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"* и ряд других организаций стало подтверждением реабилитации нацизма в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"*, ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) или современный украинский нацбатальон "Азов"**, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Лавров назвал проявлением нацизма запрет на въезд в ЕС российских авто
2 октября, 18:29
Отмечается, что почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях.
«
"Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма - через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
«
"Не уверена, что возможно восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по словам о том, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем.
Здание правительства Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Риттер: поощряющий нацизм киевский режим не должен выжить
30 сентября, 12:56
На заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского 22 сентября был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина"*, которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
27 сентября, 23:02
 
В миреГерманияРоссияКанадаСтепан БандераМария ЗахароваЯрослав ХункаОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала