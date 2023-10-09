Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии
Мария Захарова назвала открытой реабилитацией нацизма заявление кабмина Германии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заявление Кабмина Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"* и ряд других организаций стало подтверждением реабилитации нацизма в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину"*, ОУН*-УПА* (запрещенные в России организации) или современный украинский нацбатальон "Азов"**, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.
Отмечается, что почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях.
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"Так сегодня выглядит открытая реабилитация нацизма - через манипуляцию историческими сведениями, откровенную подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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"Не уверена, что возможно восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по словам о том, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем.
На заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского 22 сентября был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина"*, которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России террористическая организация.