Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"
Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии почетное наименование "гвардейская"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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"Указом Президента РФ В.В. Путина 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоено почетное наименование "гвардейская", - говорится в сообщении.
Как следует из текста указа, выложенного в Telegram-канале губернатора, впредь армия будет именоваться "4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны". Указ вступает в силу 9 октября, со дня его подписания.
Губернатор Ростовской области поздравил гвардейцев.
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"Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!", - отметил Голубев.
Четвертая гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – оперативное объединение ВВС и Противовоздушной обороны ВС России в составе Южного военного округа. Сформирована 1 июня 1998 года на базе 4-й воздушной армии и 12-го отдельного корпуса ПВО. В 2009 году 4-я армия ВВС и ПВО переформирована в 4-е командование ВВС и ПВО Южного военного округа, а 1 августа 2015 года армия была воссоздана.