https://ria.ru/20231009/naimenovanie-1901633590.html

Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"

Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская" - РИА Новости, 09.10.2023

Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"

Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T23:40

2023-10-09T23:40

2023-10-09T23:40

безопасность

ростовская область

дон

россия

владимир путин

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Указом Президента РФ В.В. Путина 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоено почетное наименование "гвардейская", - говорится в сообщении. Как следует из текста указа, выложенного в Telegram-канале губернатора, впредь армия будет именоваться "4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны". Указ вступает в силу 9 октября, со дня его подписания. Губернатор Ростовской области поздравил гвардейцев. "Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!", - отметил Голубев. Четвертая гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – оперативное объединение ВВС и Противовоздушной обороны ВС России в составе Южного военного округа. Сформирована 1 июня 1998 года на базе 4-й воздушной армии и 12-го отдельного корпуса ПВО. В 2009 году 4-я армия ВВС и ПВО переформирована в 4-е командование ВВС и ПВО Южного военного округа, а 1 августа 2015 года армия была воссоздана.

https://ria.ru/20231003/svo-1900131922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, ростовская область, дон, россия, владимир путин, василий голубев