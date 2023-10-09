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Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская" - РИА Новости, 09.10.2023
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23:40 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/naimenovanie-1901633590.html
Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"
Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская" - РИА Новости, 09.10.2023
Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"
Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T23:40
2023-10-09T23:40
безопасность
ростовская область
дон
россия
владимир путин
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Указом Президента РФ В.В. Путина 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоено почетное наименование "гвардейская", - говорится в сообщении. Как следует из текста указа, выложенного в Telegram-канале губернатора, впредь армия будет именоваться "4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны". Указ вступает в силу 9 октября, со дня его подписания. Губернатор Ростовской области поздравил гвардейцев. "Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!", - отметил Голубев. Четвертая гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – оперативное объединение ВВС и Противовоздушной обороны ВС России в составе Южного военного округа. Сформирована 1 июня 1998 года на базе 4-й воздушной армии и 12-го отдельного корпуса ПВО. В 2009 году 4-я армия ВВС и ПВО переформирована в 4-е командование ВВС и ПВО Южного военного округа, а 1 августа 2015 года армия была воссоздана.
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безопасность, ростовская область, дон, россия, владимир путин, василий голубев
Безопасность, Ростовская область, Дон, Россия, Владимир Путин, Василий Голубев
Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"

Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии почетное наименование "гвардейская"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" за массовый героизм и отвагу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«
"Указом Президента РФ В.В. Путина 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоено почетное наименование "гвардейская", - говорится в сообщении.
Как следует из текста указа, выложенного в Telegram-канале губернатора, впредь армия будет именоваться "4-я гвардейская Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны". Указ вступает в силу 9 октября, со дня его подписания.
Губернатор Ростовской области поздравил гвардейцев.
«
"Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!", - отметил Голубев.
Четвертая гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – оперативное объединение ВВС и Противовоздушной обороны ВС России в составе Южного военного округа. Сформирована 1 июня 1998 года на базе 4-й воздушной армии и 12-го отдельного корпуса ПВО. В 2009 году 4-я армия ВВС и ПВО переформирована в 4-е командование ВВС и ПВО Южного военного округа, а 1 августа 2015 года армия была воссоздана.
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